«Нефтехимик» обыграл «Авангард», отыгравшись с 1:4 по ходу матча

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом» на своем льду, уступая со счетом 1:4 во втором периоде.

В составе «Авангарда» дублями отметились нападающий Наиль Якупов и защитник Максим Лажуа, а еще один гол забил Александр Волков. У «Нефтехимика» дублем отличился Никита Хоружев, а также голы забили Герман Точилкин, Иван Николишин и Андрей Белозеров.

«Нефтехимик» дважды во втором периоде матче уступал с разницей в три шайбы – сначала со счетом 1:4, а потом со счетом 2:5, но в итоге сумел сравнять счет.

А за секунду до конца третьего периода Андрей Белозеров забил курьезный победный гол и оформил дубль.