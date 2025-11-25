news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 ноября 2025 22:00

«Нефтехимик» обыграл «Авангард», отыгравшись с 1:4 по ходу матча

Читайте нас в
Телеграм
«Нефтехимик» обыграл «Авангард», отыгравшись с 1:4 по ходу матча
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом» на своем льду, уступая со счетом 1:4 во втором периоде.

В составе «Авангарда» дублями отметились нападающий Наиль Якупов и защитник Максим Лажуа, а еще один гол забил Александр Волков. У «Нефтехимика» дублем отличился Никита Хоружев, а также голы забили Герман Точилкин, Иван Николишин и Андрей Белозеров.

«Нефтехимик» дважды во втором периоде матче уступал с разницей в три шайбы – сначала со счетом 1:4, а потом со счетом 2:5, но в итоге сумел сравнять счет.

А за секунду до конца третьего периода Андрей Белозеров забил курьезный победный гол и оформил дубль.

#ХК Нефтехимик
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов принимает участие в стратегической сессии по строительству и ЖКХ в Москве

Минниханов принимает участие в стратегической сессии по строительству и ЖКХ в Москве

25 ноября 2025
За 2025 год в РТ было введено 150,6 тыс. квадратных метров соципотечного жилья

За 2025 год в РТ было введено 150,6 тыс. квадратных метров соципотечного жилья

25 ноября 2025