«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в контрольном матче

Фото: ak-bars.ru

На Татнефть Арене» прошел товарищеский матч в рамках подготовки команд к новому сезону КХЛ. «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик» и уступил со счетом 2:1.

Счет в большинстве открыли нижнекамцы. Михаил Белозеров получил шайбу на вершине левого круга вбрасывания, выдержал паузу и с кистей низом отправил ее в ворота — 0:1.

В конце второго периода казанцы сравняли счет Кирилл Семенов реализовал большинство — 1:1.

Однако в третьем периоде «Нефтехимик» был сильнее - Рафаэль Бикмуллин забросил третью шайбу в матче — 1:2.

5 минутный овертайм завершился без голов. Матч закончился победой «Нефтехимика». По буллитной серии «волки» оказались сильнее.