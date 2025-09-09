news_header_top
«Нефтехимик» объявил состав на матч с «Трактором»

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» объявил стартовый состав на домашний матч против челябинского «Трактора».

«Нефтехимик»: Филипп Долганов, Ярослав Озолин, Андрей Ал. Белозеров, Александр Дергачев, Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин, Максим С. Федотов, Данил Юртайкин, Владислав Ю. Баруллин, Жан-Себастьен Ди, Илья Пастухов, Артем Сериков, Герман Точилкин, Евгений Митякин, Григорий Селезнев, Лука Профака, Тимур Хайруллин, Булат Шафигуллин, Максим Сушко, Кирилл П. Капустин, Артем Кудашов, Севастьян Соколов.

В стартовой игре сезона 2025/26 нижнекамцы уступили череповецкой «Северстали» у себя дома с крупным счетом (5:0).

Матч КХЛ «Нефтехимик» – «Трактор» пройдет в Нижнекамске, на стадионе «Нефтехим Арена», 9 сентября 2025 года. Начало матча – 19:30 мск.

#ХК Нефтехимик #ХК Трактор #кхл
