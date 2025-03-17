«Нефтехимик» не сыграет в плей-офф КХЛ текущего сезона

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Сибирь» обыграла «Барыс» (3:2) в рамках КХЛ. Благодаря этой победе новосибирский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом «Нефтехимик», который занимает девятое место в таблице Восточной конференции, потерял шансы попасть в плей-офф. Команда Олега Леонтьева отстает от восьмой строчки «Востока» на семь очков, а впереди у нижнекамцев лишь три матча.

Напомним, в прошлом году «Нефтехимик» также финишировал девятым и не сумел выйти в плей-офф.

В следующем матче нижнекамцы сыграют со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 18 марта, в 19:30 по мск.