«Нефтехимик» выиграл у «Торпедо», забросив все шайбы в конце матча

В первом матче 2022 года «Нефтехимик» дома обыграл нижегородское «Торпедо». Матч завершился со счетом 2:1, при этом обе шайбы нижнекамский клуб забросил лишь в концовке игры.

Борющийся за попадание в Кубок Гагарина «Нефтехимик» вынужден все матчи проводить в кубковом режиме. Вот и сегодня нижнекамцы дружно пошли вперед большими силами сразу после стартового вбрасывания. Но хозяев подвела игровая дисциплина: два подряд удаления оставили троих нижнекамцев против полной пятерки нижегородцев. Бросок Кенни Агостино в касание, 0:1. В концовке периода уже волжане остались втроем против пятерки хозяев, но в отличие от них отбились.

Во втором периоде соперники немало поиграли в большинстве, но забить никому не удалось. Хотя все же чаще атаковали нижнекамцы. Отквитать пропущенную шайбу хозяевам удалось лишь в середине заключительной трети матча. Сделал это в большинстве кистевым броском с дальней дистанции Вячеслав Лещенко. Интересно, что он забивает уже в шестом матче подряд. Менее чем через три минуты Дэн Секстон аккуратно подставил клюшку на пятачке, наконец выведя «Нефтехимик» вперед, 2:1. Волевая победа нижнекамцев.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Лещенко (52), Секстон (55) — Агостино (15). Штраф: 12-16.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Шафигуллин-Вихарев-Бикмуллин; Березин-Севостьянов, Секстон-Галимов-Лещенко; Шутов, Гиматов-Чивилев-Артюхин.

После 45 матчей в активе нижнекамцев стало 47 очков, седьмое место. В следующем туре, 5 января, в Москве «Нефтехимик» встретится с ЦСКА.