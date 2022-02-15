«Нефтехимик» на тренировочном сборе в Турции сыграет с московским «Спартаком»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил имена соперников по третьему тренировочному сбору в турецком Белеке.

Подопечные Кирилла Новикова на заключительном сборе в Турции проведут 5 матчей: 17 февраля против «Олимп-Долгопрудного», 18-го – против московского «Спартака», 21-го – челнинского КАМАЗа, 24-го и 25-го против казахстанских клубов «Каспий» и «Акжайык».

При этом, по решению тренерского штаба московского клуба, встреча «Нефтехимик» – «Спартка» не будет транслироваться в открытом доступе.

После 25 туров «Нефтехимик» с 41 баллом занимает 6 место в турнирной таблице и все еще продолжает бороться за выход в Премьер-Лигу. От четвертого места, дающего право сыграть в стыковых матчах, нижнекамцы отстают всего на 2 очка.

Свою первую официальную игру нижнекамцы проведут 6 февраля на домашнем стадионе против лидера Футбольной Национальной Лиги «Оренбурга»