«Нефтехимик» - на пятом месте: «феномен Гришина» снова в деле?

«Нефтехимик» во второй раз за сезон-2025/26 заявляет права на первую пятерку в турнирной таблице КХЛ. В отличие от предыдущих сезонов команда в чемпионате идет ровно без скачков и длительных серий поражений. За счет чего нижнекамцы удерживаются на верху - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Нижнекамцы на пятом месте в таблице КХЛ

«Нефтехимик» в очередной раз удивляет по ходу нынешнего сезона под руководством Игоря Гришина. В середине чемпионата нижнекамцы вновь замахнулись на первую пятерку и занимают 5 место в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». И это довольно высокая планка для «волков», учитывая, что в прежние годы они, как правило, не подымались выше привычных с 8 по 10 строчки.

Нижнекамская команда под началом Гришина выглядит очень достойно и уверенно. Такое ощущение, что на коллектив вообще не повлияла смена главного тренера. Напомним, на протяжении четырех сезонов «Нефтехимик» возглавлял Олег Леонтьев.

Для Игоря Гришина это фактически первый полноценный сезон в роли главного наставника команды КХЛ и вполне удачный. После того как нижнекамцы на старте чемпионата выдали несколько безпроигрышных серий, состоящих из четырех-пяти матчей, даже заговорили о «феномене Гришина». Правда затем результаты команды пошли на спад и вновь «Нефтехимику» по итогам регулярки прочили место не выше 10-го.

Может быть в этом году «волкам» под началом нового наставника по силам не просто удержать нынешнее положение, но и улучшить его? В активе татарстанцев 47 очков. При этом в настоящий момент на «Востоке» они конкурируют лишь с ближайшими преследователями - «Трактором» и «Салаватом Юлаевым».

Фото: hcnh.ru

Неудачное начало после праздников и преображение в матчах против «Адмирала»

Выступления татарстанцев с начала Нового года не задались из-за двух гостевых поражений от «Сочи» и «Салавата Юлаева», что приблизило их к ближайшим преследователям в таблице. Однако накануне «волки» смогли реабилитироваться, одержав две подряд победы в домашних матчах над «Адмиралом». А 13 января команде из Нижнекамска предстоит встретиться с соседями из Казани в рамках татарстанского дерби.

Кроме того, накануне, согласно информации «Спорт-экспресса», между «Нефтехимиком» и «Амуром» был произведен обмен нападающими. В результате сделки между клубами в Хабаровск отправится 28-летний Данил Юртайкин, а в Нижнекамск - 26-летний Матвей Заседа.

Последний хорошо известен Игорю Гришину по работе в ВХЛ в воскресенском «Химике», куда Заседу отправляли в исправительных целях в аренду в рамках двустороннего соглашения с московским «Спартаком» по инициативе главного тренера «красно-белых» Алексея Жамнова. При этом Гришин смог поработать с Заседой еще ранее в короткий промежуток в качестве наставника «Спартака». Так что сильные стороны, а также психология игрока 59-летнему специалисту известна не по наслышке.

Фото: hcnh.ru

Юртайкина на Заседу - обмен равнозначный?

Матвей Заседа родом из Хабаровска и в текущем сезоне присоединился к родному клубу при Александре Гальченюке. С начала чемпионата за хабаровчан он провел 28 матчей и заработал 11 (5+5) очков. После того как в роли исполняющего обязанности главного тренера вместо Гальченюка был назначен Александр Андриеский, ранее также входивший в штаб дальневосточников, нападающий перестал попадать в состав.

Судя по всему дело в дисциплине. За последние три сезона хоккеист поменял пять команд. Заседа уходил в «Спартак» из «Амура» в роли новой восходящей звезды. Он обладает хорошими техническими данными и точным броском, а также уверенно играет как в средней зоне так и с краю. Однако место в основном составе «красно-белых» Заседа потерял. Из «Спартака» его забрали в «Авангард», но и там форвард не смог закрепиться, проведя лишь 12 матчей и отметившись двумя шайбами и одной передачей. В середине того года он перешел в подмосковный «Витязь», который перед текущим сезоном снялся с чемпионата из-за проблем с финансированием.

Данил Юртайкин пополнил ряды «Нефтехимика» в начале сезона-2025/26. Он является воспитанником ярославского «Локомотива», за который играл на уровне МХЛ. В КХЛ как и Заседа, Юртайкин дебютировал в «Амуре». Также в его послужном списке значатся: «Локомотив», ЦСКА, «Трактор» и «Лада». Кроме того, форвард на два года уезжал в НХЛ, где подписывал контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс». За «акул» он провел четыре матча, а большую часть времени выступал за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда».

В текущем чемпионате на счету Юртайкина за «Нефтехимик» 6 шайб и 20 результативных передач в 35 матчах. Очень хорошая статистика и тем не понятнее решение, почему в Нижнекамске решили отказаться от 28-летнего нападающего. Ведь он умеет завершать атаки, обладает быстрым и уверенным броском, маневренностью и хорошо читает игру.

Равнозначным обмен отчасти назвать можно - оба игрока обладают полезными и очень важными, но различными навыками. Возможно в данном обмене имеют место быть ментальные различия во взаимоотношениях между главными тренерами и игроками.