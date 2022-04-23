«Нефтехимик» крупно уступил дома «Кубани»

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл краснодарской «Кубани» со счетом 0:3, пропустив два гола после стандартов.

Сильно притормозивший в последних турах «Нефтехимик» - пять матчей без побед, три без голов, сегодня на своем поле намеревался остановить неприятную серию. Не получилось.

В первом тайме хозяева сразу попытались захватить инициативу в свои руки, но кубанцы не позволили им это сделать. Более того, в середине первого тайма гости безупречно разыграли свой стандарт. Подача с углового, сильнейший удар головой набежавшего Ивана Хомухи — 0:1.

И после перерыва южане смотрелись увереннее. Еще один стандарт — 0:2. Теперь после навеса здорово пробил головой Нури Абдоков. «Кубань» продолжила доминировать на чужом поле. И за десять минут до конца южане сделали счет 0:3, это Михаил Маркин ловко, с разворота послал мяч в ближний нижний угол. Заслуженное поражение «Нефтехимика», шестой подряд матч нижнекамцев без побед.

В следующем туре 30 апреля нижнекамцы сыграют в Москве со «Спартаком-2».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Кубань» (Краснодар) — 0:3 (0:1)

Голы забили: Хомуха (20), Абдоков (58), Маркин (79), Рыбин. Предупреждены: Баранов, Мршуля - Сапета.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин (Ситдиков, 76), Котов, Шоркин (Мршуля, 63), Ширяев, Пруцев, Денисов, Москвичев, Баранов (Данилин, 76), Галиулин (Шарифуллин, 77), Уридия.