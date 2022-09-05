«Нефтехимик» крупно проиграл «Динамо» в Москве

В своем втором матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в Москве по всем статьям уступил «Динамо» со счетом 1:6.

Первый период прошел с большим преимуществом москвичей, которые заметно переигрывали выглядевших усталыми нижнекамцев. Гол не заставил себя ждать. С идеальной передачи бывшего форварда «Ак Барса» Джордана Уила шведский нападающий «Динамо» Якуб Лилья нанес бросок в касание, попав в ближний угол, 1:0. Но больше до первого перерыва москвичи не забили, не реализовав выход один на один и раз попав в штангу. У гостей моментов практически не было.

И во втором периоде «Динамо» продолжило доминировать на родном льду. Настолько, что за минуту изменило счет на 3:0. Сначала Лилья на добивании оформил дубль, а затем Эрик О'Делл хорошим кистевым броском попал в девятку. Двойное удаление у хозяев предоставило нижнекамцам великолепный шанс переломить ход встречи. И ведь забили гости, но после долгого совещания арбитры отменили взятие ворот, усмотрев блокировку вратаря.

В середине третьего периода соперники в течении 40 секунд обменялись заброшенными шайбами. Сначала Павел Порядин в большинстве «размочил» счет кистевым броском, потом динамовцы быстро ответили. Точку в игре уверенно поставили москвичи, оформив убедительную победу, 6:1.

В следующем туре 7 сентября в Ярославле «Нефтехимик» сыграет с «Локомотивом».

«Динамо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Шайбы забросили: Лилья (3, 22), О'Делл (23), Игумнов (48), Рашевский (56), Новиков (59) — Порядин (47). Штраф: 8-10.

«Нефтехимик»: Мурыгин. Воробьев-Овитю, Лещенко-Митякин-Порядин; Сидоров-Петрищев, Галимов-Камара-Паршин; Кашников-Леонтьев, Назаров-Е.Попов-Гиматов; Шерстобитов-Березин, Купцов-Вихарев-Бучек.