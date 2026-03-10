news_header_top
«Нефтехимик» и «Трактор» сразятся за шестую строчку в Восточной конференции КХЛ

Фото: hcnh.ru

В Нижнекамске пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Оба клуба ведут борьбу за попадание в плей-офф и делят шестое и седьмое места в Восточной конференции. Сегодня команды поспорят за право занимать шестую строчку.

«Нефтехимик» завершил непростое дальневосточное турне, в котором из четырех матчей удалось выиграть лишь однажды. Нижнекамцы дважды уступили хабаровскому «Амуру», а затем не совладали с «Адмиралом», пропустив семь шайб. Тем не менее, команда нашла в себе силы реабилитироваться и в повторной встрече с «моряками» взяла убедительный реванш. Сейчас подопечные занимают седьмую строчку на Востоке, имея в активе 65 очков после 64 игр. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять баллов. При этом клуб из Нижнекамска испытывает проблемы с реализацией численного преимущества, занимая по этому показателю лишь 18-е место в лиге.

Челябинский коллектив на данный момент расположился строчкой выше своего предстоящего оппонента. «Трактор» провел 63 матча и набрал 66 очков, обосновавшись на шестом месте в конференции. В последнем туре команда уступила в Магнитогорске местному «Металлургу» в серии буллитов, хотя вела после первого периода со счетом 2:0. До этого челябинцы провели сухой матч в столице против ЦСКА. Козырем гостей является игра в большинстве: с реализацией 19,7 процента «Трактор» занимает 11-ю строчку в лиге. Последний матч между командами завершился викторией нижнекамцев.

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

#ХК Нефтехимик #ХК Трактор
