«Нефтехимик» и «КАМАЗ» узнали соперников по 1/32 финала Кубка России по футболу

«Нефтехимик» и «КАМАЗ» узнали своих соперников по стадии 1/32 финала Кубка России по футболу. В первом для себя раунде нижнекамцы сыграют с любительским клубом «Ставрополь-Агросоюз», а клуб из Набережных Челнов с ижевским «Зенитом».

Матчи данной стадии пройдут в Ижевске и Ставрополе и предварительно состоятся 5-6 октября.

Стоит отметить, что розыгрыш Кубка России по футболу сезона-2022/2023 пройдет в формате киберспортивных турниров Double Elimination (система, при которой каждая команда имеет право проиграть два раза, таким образом, выбывает из турнира лишь после двух поражений).

При Double Elimination турнир разделён на две сетки — верхнюю и нижнюю. Все команды начнут турнир в верхней сетке. После проигрыша в ней команда попадает в нижнюю. Главный матч турнира (гранд-финал) состоится между победителями финалов двух сеток.

Попасть в нижнюю сетку Пути регионов «Нефтехимик» и «КАМАЗ» смогут лишь после выхода в четвертьфинал Кубка России.

Напомним, сегодня татарстанские клубы сыграют дома свои матчи 10-го тура Первой лиги. «Нефтехимик» примет «СКА-Хабаровск», а «КАМАЗ» сыграет с махачкалинским «Динамо».