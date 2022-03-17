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Спорт
17 марта 2022  20:03
Артур Халилуллов

«Нефтехимик» и еще 8 клубов ФНЛ пройдут лицензирование на участие в РПЛ

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Нижнекамский «Нефтехимик», а также еще 8 клубов ФНЛ собираются пройти лицензирование для участия в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

Помимо нижнекамского футбольного клуба, документы в РФС на получение лицензии предоставят «Оренбург», «Факел», «Торпедо», «Алания», «Балтика», «СКА-Хабаровск», «Енисей» и «Акрон».

Напомним, что владикавказская «Алания» является чемпионом России по футболу 1995 года.

#нефтехимик #футбол
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