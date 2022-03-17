«Нефтехимик» и еще 8 клубов ФНЛ пройдут лицензирование на участие в РПЛ
Нижнекамский «Нефтехимик», а также еще 8 клубов ФНЛ собираются пройти лицензирование для участия в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Матч-ТВ».
Помимо нижнекамского футбольного клуба, документы в РФС на получение лицензии предоставят «Оренбург», «Факел», «Торпедо», «Алания», «Балтика», «СКА-Хабаровск», «Енисей» и «Акрон».
Напомним, что владикавказская «Алания» является чемпионом России по футболу 1995 года.