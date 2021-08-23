«Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь» обменялись хоккеистами

Хоккейный клуб «Нефтехимик» (Нижнекамск) и череповецкая «Северсталь» совершили обмен игроками. В клуб из Вологодской области отправляется нападающий нижнекамцев Ильдар Шиксатдаров. Взамен «Нефтехимик» пополнит свой состав защитником Русланом Петрищевым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

24-летний Петрищев сыграл в прошлом сезоне лишь одну игру в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» и набрал 4 минуты штрафа, а весной этого года перешел в «Северсталь» за денежную компенсацию.

Шиксатдаров сыграл за «Нефтехимик» 52 матча в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрал 14 (5+9) очков при отрицательном показателе полезности (-13).