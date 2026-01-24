«Нефтехимик» и «Барыс» сыграют четвертый матч сезона

Фото: hcnh.ru

Очередной, уже четвертый в этом сезоне матч между нижнекамским «Нефтехимиком» и астанинским «Барысом» продет сегодня на «Нефтехим Арене». Матч запланирован на 17:00.

Во всех трех предыдущих встречах сильнее оказывался «Нефтехимик», не уступив сопернику ни одного очка – 3:2, 5:2 и 1:0.

«Барыс» приехал в Нижнекамск, набрав три очка в пяти последних матчах. В рамках текущей выездной серии клуб из Астаны потерпел два поражения без заброшенных шайб – в Тольятти от «Лады» (0:2) и в Москве от ЦСКА (0:1). При этом команда сохраняет шансы на выход в плей-офф и отстает от восьмого места в Восточной конференции на четыре очка.

К утру 24 января «Нефтехимик» занимает пятое место в Восточной конференции, имея 55 очков после 49 матчей. «Барыс» располагается на десятой строчке таблицы – 39 очков после 50 игр.

Состязание проведут в тематическом формате – оно будет посвящено 1990-м годам. Игра станет отсылкой к периоду, когда «Нефтехимик» только начинал выступления в элите российского хоккея.

Для болельщиков на «Нефтехим Арене» подготовлена серия активностей в стилистике 90-х. Центральным событием станет выступление группы «Планка» во время раскатки команд. В первом перерыве запланированы автограф– и фотосессия с участием поп-исполнителей, популярных в 1990-е годы.