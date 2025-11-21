«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в очередном татарстанском дерби в рамках КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Нижнекамске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдет матч между местным «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом».

«Нефтехимик» провел 29 игр, набрав 31 очко. Команда Игоря Гришина занимает пятое место в Восточной конференции. Из последних пяти матчей «Нефтехимик» одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0) и ЦСКА (3:2), однако потерпел поражения от «Ак Барса» (1:4), «Лады» (1:2) и «Автомобилиста» (3:6).

«Ак Барс» провел 28 матчей, набрав 36 очков. Казанская команда располагается на третьей позиции в Восточной конференции. Среди последних результатов «Ак Барса»: победы над «Нефтехимиком» (4:1) и московским «Динамо» (5:4), а также поражения от ярославского «Локомотива» (1:3), минского «Динамо» (3:7) и ЦСКА (1:4).

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени на «Нефтехим Арене».