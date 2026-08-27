«Нефтехимик» Гришина: уход канадца из-за БПЛА, новая оборона и ставка на своих

Канадский легионер покинул «Нефтехимик» после атаки БПЛА, клуб получил 10 миллионов и двух новичков, капитаном стал Белозеров, а Гришин сознательно жертвует предсезонкой. Команда сохранила костяк и по-прежнему играет в атакующий хоккей, но хватит ли этого для попадания в плей-офф - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Без громких имен, но с хитрой селекцией: «Нефтехимик» усилился точечно

По ходу прошлого сезона «Нефтехимик» стал главной командой-открытием на Востоке. Огромная заслуга в этом успехе принадлежит тренерскому штабу Игоря Гришина, которого удалось сохранить — это несомненный успех менеджмента.

Вратарская линия осталась без изменений: Филипп Долганов и Ярослав Озолин — российский дуэт, которому доверяют. Из «Норильска» пришел Матвей Ботов, хорошо проявивший себя в первых матчах предсезонки, но пока он третий номер.

В обороне подписали Семена Ручкина из «Адмирала» — он давно заслуживал повышения в классе. Также удалось подписать иностранца из Лиги Восточного Побережья Тимоти Ловелла. Защитник обладает высокой скоростью и атакующим потенциалом. В прошедшем сезоне Ловелл выступал в ECHL за «Гринвилл Свамп Рэббитс» и в 72 играх набрал 32 очка. Менеджеры пытаются повторить успех двухлетней давности, когда приглашение Луки Профаки из той же лиги стало важным пазлом в системе Гришина. Покинули команду Джозеф Душак и Динар Хафизуллин, которых заменили новичками.

Тимоти Ловелл Фото: телеграмм канал ХК «Нефтехимик»

В нападении избавились от ненужных кандидатов: ушли Владислав Барулин и Данила Квартальнов. Потерю Булата Шафигуллина решили в рамках обмена — получили молодого Сергея Артемьева из московского «Динамо». Подписали Александра Петунина, не продлившего контракт с «Магниткой».

Гришин требует от команды быстрого хоккея: забрал шайбу — сразу в атаку, защитники подключаются, нападающие давят. Под эту систему и подбирались новички. Тимоти Ловелл — быстрый защитник, любит подключаться вперед и бросать от синей линии. В ECHL он набрал 32 очка за сезон, что для защитника очень даже неплохо. Если адаптируется, будет полезен в большинстве и при розыгрышах. Семен Ручкин — наоборот, больше про оборону. Страхует, блокирует броски, не лезет зря вперед.

Как раз тот хоккеист, который прикрывает спину более атакующим партнерам. В «Адмирале» он был одним из самых надежных, так что переход в более сильную команду — заслуженный. Александр Петунин — универсальный форвард, может сыграть и в центре, и на фланге. В «Магнитке» ему не хватало времени, в Нижнекамске шансов будет больше. Цепкий у бортов, любит побороться на пятаке, может отдать передачу под бросок. Если эти ребята быстро привыкнут к требованиям Гришина, «Нефтехимик» не потеряет в интенсивности, а состав станет глубже и сбалансированнее. В прошлом сезоне команда удивляла за счет энергии — теперь есть шанс добавить к этому еще и вариативность.

Компенсация от «Динамо», новый капитан и реакция легионера Ловела на уход канадца

Клуб подписал двухлетние контракты с защитниками Владиславом Еременко и Тимуром Колом — оба перешли из московского «Динамо». В рамках той же сделки «Нефтехимик» получил денежную компенсацию более 10 миллионов рублей.

Капитаном команды назначен Андрей Белозеров — его удалось сохранить, несмотря на слухи об интересе со стороны челябинского «Трактора». Это важный кадровый успех, ведь Белозеров — один из лидеров и ключевых игроков атаки.

Отдельная история — обмен Луки Профаки. Канадский защитник приехал в Нижнекамск два года назад из Лиги Восточного побережья и за 105 матчей в КХЛ набрал 31 очко (19+12), став важным звеном в обороне. Однако в августе 2026 года Нижнекамск пережил массированную атаку БПЛА с человеческими жертвами. Профака и его агент попросили руководство отпустить игрока по соображениям безопасности — и клуб пошел навстречу. Канадец перешел в московское «Динамо» (контракт рассчитан до 31 мая 2027 года), а «Нефтехимик» получил взамен Еременко, Кола и денежную компенсацию.

Лука Профака Фото: hcnh.ru

Главный тренер Игорь Гришин рассказал, как Ловелл воспринял отъезд соотечественника:

— С Ловеллом мы поговорили, он очень позитивный парень, стремится к адаптации в России, пытается слова, фразы учить. У него хорошее настроение, он нормально отнёсся к ситуации с Профакой. Уехал человек и уехал.

Главное, что удалось сохранить костяк команды. В Нижнекамске остались Евгений Митякин, Герман Точилкин, Дамир Жафяров — главные лица прошлогоднего «Нефтехимика». Это крайне важно для сохранения командной химии и преемственности.

Предсезонка: победа над «Ак Барсом» и урок от «Локомотива»

14 августа «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в татарстанском дерби со счетом 2:1. Уже на пятой минуте Евгений Митякин открыл счет с реализации большинства, а во втором периоде Рафаэль Бикмуллин забил победный гол. Казанцы доминировали территориально, но нижнекамцы грамотно оборонялись и использовали свои моменты.

Однако вчерашний стартовый матч Кубка Блинова против ярославского «Локомотива» завершился поражением со счетом 2:4. После матча Игорь Гришин отметил, что два быстрых гола стали ключевыми — они позволили сопернику увеличить преимущество и поставили «Нефтехимик» в сложное положение. Также тренер признал, что команда не смогла реализовать несколько хороших шансов в большинстве, что ослабило ее позиции.

Кроме того, Гришин объяснил, что команда сознательно жертвовала двумя первыми играми предсезонки ради лучшей подготовки к сезону. В концовке матча это могло сказаться на скорости и концентрации игроков.

Главная дилемма «Нефтехимика»: сможет ли энергозатратный атакующий стиль Гришина дать результат с этим составом в регулярном чемпионате? В прошлом сезоне клуб финишировал седьмым на Востоке, и пока не верится во что-то большее — выше седьмой строчки подняться вряд ли позволит конкуренция. Настоящих звезд в составе нет, но это работа в рамках бюджета. Для «Нефтехимика» новый сезон стартует 6 сентября дома, а соперником станут «Шанхайские Драконы».