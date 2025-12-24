news_header_top
«Нефтехимик» гостит у омского «Авангарда»

Фото: hcnh.ru

Сегодня в рамках регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» примет на своем льду нижнекамский «Нефтехимик».

«Авангард» подходит к матчу в статусе одного из лидеров конференции. Проведя 35 матчей, команда набрала 49 очков и занимает третье место. Её отличает уверенная игра на обоих концах площадки: 121 заброшенная шайба при всего 88 пропущенных. В пяти последних играх омичи одержали четыре победы, в том числе уверенно обыграв «Нефтехимик» со счетом 3:0.

Гости из Нижнекамска, напротив, переживают не самый удачный период. В 38 проведенных матчах «Нефтехимик» заработал 38 очков, что определяет его на пятой позиции в конференции. Команда имеет отрицательную разность шайб (102-118) и потерпела четыре поражения в своей пятиматчевой серии, одержав лишь одну победу.

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем матче назначено на 16:30 по московскому времени, на G-Drive Арене.

#ХК Нефтехимик #ХК Авангард
