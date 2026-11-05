«Нефтехимик» гостит у «Металлурга» в матче лидеров Востока КХЛ

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В Магнитогорске сегодня состоится один из самых ожидаемых матчей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ. На льду «Арены Металлург» сойдутся лидеры Восточной конференции: первый, «Металлург», и идущий следом, на второй строчке, нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Для подопечных Константина Шафранова этот матч – важнейший шанс реабилитироваться перед домашними трибунами. В прошлой игре «сталевары» потерпели болезненное поражение от московского ЦСКА со счетом 3:7. Несмотря на осечку, магнитогорцы сохраняют за собой статус самой результативной команды конференции и горят желанием закрепить свое лидерство.

«Нефтехимик» под руководством Игоря Гришина отстает всего на шаг и прибыл в Магнитогорск, имея за плечами две гостевые победы подряд. История очных встреч этого сезона показывает, что легкой прогулки для хозяев точно не будет: совсем недавно, 27 октября, матч между этими соперниками в Нижнекамске дошел до овертайма, где «Металлург» вырвал победу со счетом 3:2.