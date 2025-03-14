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На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 10:02

«Нефтехимик» гостит у лидеров КХЛ, ярославского «Локомотива»

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«Нефтехимик» гостит у лидеров КХЛ, ярославского «Локомотива»
Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» сегодня постарается зацепиться за очки в борьбе за плей-офф на ярославском льду в матче с лидерами Западной конференции и всей Континентальной лиги, «Локомотива».

Нижнекамцы продолжают погоню за новосибирской «Сибирью», которая занимает восьмое место на Востоке. В последней домашней игре во вторник «Нефтехимик» одержал важную победу над московским «Динамо» (4:3), сократив отставание до 3 очков. Однако после вчерашней победы новсибирцев над «Амуром» (4:2) отрыв от «Нефтехимика» вновь стал 5 очков, но у нижнекамцев есть эта игра в запасе.

Команда Игоря Никитина опережает ближайшего преследователя на 12 очков. В начале марта ярославская команда провела выездную серию, выиграв у «Сочи» (4:2) и «Северстали» (5:0), но проиграла московскому «Динамо» (3:5). А в понедельник «железнодорожники» уверенно выиграли у «Северстали» (3:0) на своем льду.

Начало сегодняшней встречи — в 19:00 по московскому времени на Арене 2000.

#ХК Нефтехимик #хк локомотив
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