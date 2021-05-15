«Нефтехимик» финишировал на седьмом месте в ФНЛ

Сегодня завершилось первенство ФНЛ. Нижнекамский «Нефтехимик» в последнем туре не смог обыграть в гостях «Чайку», уступив со счетом 0:1 и финишировал в сезоне на седьмом месте.

Перед заключительным туром чемпионата у нижнекамцев был шанс подняться с седьмого на шестое место в турнирной таблице. Для этого нужно было самим победить в райцентре Ростовской области «Чайку» и ожидать поражения московского «Торпедо» на своем поле от ярославского «Шинника».

В итоге за час до начала игры на Дону стало известно, что «Торпедо» проиграло 0:1, что сразу же добавило настроения нижнекамцам. Естественно, что игра началась с настойчивых атак «Нефтехимика». При 30-градусной жаре тяжело было поддерживать высокий темп, так что гости старались чаще атаковать ворота дончан издали. «Чайка» огрызалась в контратаках. Преимущество нижнекамцев было большим, порой по три угловых подряд подавали гости, но забить до перерыва так и не сумели. Хозяева дружно и самоотверженно оборонялись.

А вскоре после начала второй половины встречи мяч влетел в ворота «Нефтехимика», Александр Хохлачев по-хоккейному подставил ногу во вратарской, 1:0. Как ни пытались гости спасти матч, сделать им этого не удалось. Дончане удержали свой минимальный перевес. «Нефтехимик» остался на седьмом месте с 70 очками.

«Чайка» (Ростовская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0). Гол забил Хохлачев (56). Предупреждены: Хозин, Алейников — Калугин, Хубаев, Денисов. На 87-й минуте за вторую желтую карточку был удален Хубаев.

«Нефтехимик»: Исупов, Первушин (Ситдиков, 66), Потапов (Калачев, 62), Семенов, Ширяев, Калугин, Яковлев (Котик, 68), Юшин, Хубаев, Петров (Денисов, 80), Уридия.