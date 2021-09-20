«Нефтехимик» дома проиграл ХК «Сочи» — 0:1

Сегодня «Нефтехимик» проиграл в Нижнекамске ХК «Сочи». Встреча завершилась со счетом 0:1, при этом единственная шайба была забита на пятой минуте встречи. Игра началась с минуты молчания в память жертв сегодняшней трагедии в Перми.

Что до самого хоккея, то гости очень быстро использовали свой шанс: Александр Жабреев с пятачка замкнул в касание передачу из-за ворот, 0:1. Как ни старались хозяева отыграться до перерыва, им это не удалось. Хотя шанс был отличный, когда полторы минуты пятеро нижнекамцев играли против троих сочинцев. Броски в створ ворот 12-6.

Во втором периоде борьба еще более обострилась, увеличилось количество жестких столкновений. Но ни в равных составах, ни в большинстве забить никому не удалось. Даже когда в концовке двадцатиминутки хозяева четыре минуты подряд играли в большинстве. Так же прошел и третий период — много борьбы, но без заброшенных шайб.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ХК «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Шайбу забросил Жабреев (5). Штраф: 8-14.

«Нефтехимик»: Иванников. Березин-Кнот, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Сидоров-Клок, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Воробьев, Галимов-Митякин-Шутов; Петрищев, Д.Попов-Е.Попов-Беляев.

После восьми матчей в активе нижнекамцев по-прежнему остается 8 очков, шестое место. В следующем туре 24 сентября дома же «Нефтехимик» встретится со столичным «Спартаком».