«Нефтехимик» делает рывок, а «Сибирь» в яме. Удастся ли Нижнекамску трюк 2020 и 2023 года

Неожиданный кризис «Сибири» и качественный рывок «Нефтехимика» уже спутал все карты в борьбе на Востоке КХЛ за места в плей-офф. У нижнекамцев появился шанс повторить свой кульбит 2020 и 2023 годов, когда они выдавали мощный финальный рывок и обходили конкурентов. «ТИ-Спорт» прикидывает расклады.





Фото: пресс-служба ХК "Сибирь"

«Нефтехимик» выдал семиочковый скачек и запутал таблицу Востока КХЛ

Ранее мы уже подготовили текст о том, как «Нефтехимик» собственным трудом вогнал себя в кризис, набрав всего четыре победы в двадцати матчах, и объяснили, почему ссылка на эпидемию травм больше не работает. Однако с тех пор в Нижнекамске произошли качественные изменения, которые отразились на турнирных раскладах.

«Нефтехимик» под конец сезона выдал мощнейшую серию матчей. Нижнекамцы набирают очки уже четыре матча подряд. Причем, матчи были не абы с кем, а с безоговорочными топ-клубами – СКА, «Ак Барсом» (дважды) и «Трактором». Семь очков из восьми возможных уже позволили нижнекамцам приблизиться к восьмой на Востоке «Сибири» на шесть очков.

До конца регулярки еще десять игр и задача догнать «Сибирь» уже не выглядит такой уж невыполнимой. В ближайшую неделю команде Олега Леонтьева предстоит нелегкое дальневосточное турне с традиционными четырьмя играми с «Адмиралом» и «Амуром» (по две с каждой).

Далее следует сложнейший экзамен дома – с московским «Динамо». После чего команда Олега Леонтьева вновь отправится на выезд. Сначала к мощному «Локомотиву», затем к тольяттинской «Ладе» и московскому «Спартаку». А завершит «Нефтехимик» регулярный чемпионат еще двумя играми с «Адмиралом» Леонида Тамбиева – уже дома. Таким образом, из десяти матчей нижнекамцам остается провести всего три игры на родном льду при своих болельщиках.

Путевка вновь будет разыгрываться на Дальнем Востоке?

История циклична – гласит затертая до дыр мудрость, но на этот раз она действительно работает. По сути, судьба «Нефтехимика» вновь будет решаться в дальневосточном выезде, как и пять лет назад.

В 2020 году нижнекамцы боролись за восьмое место с «Амуром», и решали судьбу последней путевки в плей-офф тоже в дальневосточном турне – но уже в очном противостоянии с конкурентами. «Нефтехимик» тогда выдал мощнейшую серию с набором очков, а в Хабаровске умудрился разгромить «Амур» — 0:8.

Добавили «волки» и в следующей игре — 2:3 ОТ. Здесь тоже произошел драматичный сюжет: в третьем периоде нижнекамцы уступали 2:1, но в середине отрезка внезапно дальним ударом спас свою команду Евгений Рясенский, Драма сюжета в том, что до того защитник не забивал пять (!) лет, будто намеренно приберегал свой самый важный гол в карьере. В итоге нижнекамцы оформили выход в Кубок Гагарина, где встретились с «Ак Барсом».

В 2023 году «Нефтехимик» вновь сцепился с дальневосточниками в борьбе за последнюю путевку в розыгрыш Кубок Гагарина. И тогда команде Олега Леонтьева каким-то образом удалось совершить мощный рывок. Сначала выдали трехматчевую серию из побед – над «Адмиралом», «Магниткой» и «Витязем». После чего дважды проиграли, зацепив одно очко в противостоянии с «Авангардом» в гостях (2:1 ОТ), после чего совершили финальный рывок из двух побед – все тот же «Металлург» в овертайме (4:3 ОТ) и разгромили «Куньлунь» (7:0).

Фото: hcnh.ru

Удастся ли выдать нечто подобное в концовке нынешнего сезона? Правда, на этот раз в конкурентах «Сибирь», у которой свой путь по «регулярке», и за счет «игр за 4 очка» уже борьбу не выиграть.

«Сибирь» вошла в пике. Шанс для нижнекамцев?

При всех заслугах нижнекамской команды в последних играх, будет несправедливым сказать, что шанс на спасение им внезапно подкинули и ближайшие конкуренты. Пять поражений подряд у «Сибири» значительно обостряют вопрос участников предстоящего плей-офф в Восточной конференцию.

Сейчас отрыв новосибирцев» от «Нефтехимика» составляет шесть очков. Три победы нижнекамцы наверстать в ближайшем выезде способны. «Амур», по сути, доигрывает сезон, являясь худшей командой всей лиги. С «Адмиралом» будет посложнее, но одну игру зацепить команда Олега Леонтьева в ее нынешнем виде способна.

«Сибирь» же уступила свой последний матч именно прямому конкуренту, «Адмиралу». Владивосток оторвался от нижнекамцев на девять очков.

«Сибири» предстоит не самый сложный календарь: в конце февраля предстоит игра с «Витязем». После чего будут принимать «Ак Барс». Далее – выездная серия «Барыс», «Лада» и «Витязь», с которой потенциально можно привозить 6 очков.

После этого следуют домашние игры с «Амуром», «Торпедо» и «Барысом». А вот концовка у «Сибири» обещает быть жаркой. Там команде Епанчинцева предстоит съездить сначала к «Салавату Юлаеву», а потом к «Ак Барсу». По идее, именно эти последние две игры и должны стать основным экзаменом.

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

Но вопрос можно решить еще задолго до этой финальной башкиро-татарского турне. Удастся ли Вадиму Епанчинцеву выбраться из этой ямы в играх с соперниками попроще?

Что любопытно, в администрации Новосибирской области уже зачем-то поспешили переподписать контракты как с главным тренером, так и с генеральным менеджером Виктором Меркуловым. Есть большие подозрения, что в Новосибирске могут просчитаться. Ведь в однолетнем соглашении, которое получил наставник «Сибири» летом прошлого года было четко прописано, что пролонгация возможно в случае выхода в плей-офф.

Фото на анонсе материала: hcnh.ru