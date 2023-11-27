Нефтехимические предприятия Татарстана показывают высокие результаты в сложной макросреде

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», входящие в СИБУР, опубликовали бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2023 года.

Прибыль от продаж «Нижнекамскнефтехима» увеличилась на 14% — с 38,9 млрд до 44,2 млрд рублей. Выручка предприятия снизилась на 24%, но расходная часть — на 35%. Вместе с этим на 64% возрос текущий налог на прибыль предприятия — на 2,7 млрд рублей. Напомним, что НКНХ был назван лидером по росту налога на прибыль в бюджет Татарстана.

Предприятие отмечает, что результат достигнут за счет проектов повышения эффективности, которые последние два года реализуются на предприятии и дают эффект. «Несмотря на комплекс факторов, которые негативно влияют на выручку и расходы: волатильность курсов валют и котировок, внешние ограничения, рост логистических затрат, „Нижнекамскнефтехим“ не просто сохранил прибыль от продаж, а увеличил ее. Что в том числе позволило увеличить налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджет», — дополняет официальную отчетность пресс-служба предприятия.

Текущий налог на прибыль за 9 месяцев 2023 года составляет 6,8 млрд рублей. Ранее аналитики отмечали, что налоговые отчисления возросли с вхождением в состав СИБУРа. Согласно текущей отчетности, налог на прибыль выше среднего показателя за аналогичный период 2017-2019 годов в 1,4 раза.

Текущий налог на прибыль казанского предприятия составляет 4,6 млрд рублей. Это выше среднего показателя за аналогичный период 2017-2019 годов в 1,46 раза.

За отчетный период «Казаньоргсинтез» снизил финансовые показатели от 20% до 30%. На предприятии объясняют это расширением производства, а также общей макросредой. «В текущем году „Казаньоргсинтез“ реализует проект расширения производства полиэтилена высокой плотности на 20%. Из эксплуатации была выведена одна производственная линия. При этом сохранены постоянные затраты. Это ключевой фактор изменения финансовых показателей по сравнению с 2022 годом, который был рекордным для предприятия. Негативное влияние на выручку и расходы внешних факторов компенсируется результатами проектов повышения эффективности, которые последние два года реализуются на предприятии», — сообщила пресс-служба КОСа.

Дмитрий Семягин, главный редактор портала RUPEC, поясняет, что на экономику производств нефтехимического сектора негативно влияют и общая геополитическая напряженность, и большой набор новых ограничений. «С введением ограничений со стороны ЕС российские производители достаточно оперативно перестроились на рынки Азии, но затраты на транспортировку продукции выросли элементарно в силу увеличения логистического плеча. Из-за ограничений импорта аддитивов из Евросоюза и США пришлось разработать новые рецептуры на старые марки полимеров и создавать новые марки. Тот же СИБУР для удовлетворения потребностей отечественных переработчиков пластмасс только в 2022 году увеличил количество опытно-промышленных выпусков продуктов нефтехимии до нескольких сотен», — отмечает эксперт.