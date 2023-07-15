Нефтесервисная компания Schlumberger объявила о прекращении поставок в РФ

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Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее носившая название Schlumberger) решила прекратить поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий по всему миру из-за ужесточения международных санкций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«SLB очень серьезно относится к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях <…>», — подчеркнули в компании, добавив, что по-прежнему поддерживают международное сообщество и призывают к прекращению вооруженного противостояния на Украине.

С марта 2022 года компания предпринимает шаги по сокращению своей деятельности в РФ. Она отказалась от новых инвестиций и внедрения новых технологий, напомнили в SLB.

В мае этого года агентство Reuters написало, что SLB ограничила поставки продукции и технологий, произведенных в США, Великобритании, Европейском Союзе и Канаде, чтобы сохранить свой бизнес в России в условиях санкций стран Запада. Кроме того, компания закрыла своим российским сотрудникам доступ к некоторым программам, внутренним доскам объявлений и базам данных.

Ранее, в феврале, руководитель SLB Оливье Ле Пеш в обращении к сотрудникам заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, компания не собирается уходить с российского рынка. «Мы считаем, что лучший вариант для всех заинтересованных сторон — это продолжать работу в России до тех пор, пока мы можем делать это в полном соответствии с международными санкциями», — подчеркнул он тогда.

Впрочем, согласно данным, оказавшимся в распоряжении Reuters в январе, SLB смогла нарастить выручку в стране за счет покинувших рынок конкурентов. В III квартале 2022 года выручка подразделения в РФ и государствах Центральной Азии увеличилась на 25% в квартальном выражении.

«Большая четверка» нефтесервисных компаний начала сокращать свое присутствие на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине. Полностью покинули его Halliburton и Baker Hughes, продав свои активы менеджменту. Weatherford расторг некоторые контракты, и часть из них (по информации Reuters) досталась SLB. Впрочем, он всё же намерен продолжать исполнять оставшиеся контракты и даже заключать новые договоры с заказчиками, замечает газета «Коммерсантъ».