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Экономика
20 марта 2022  05:10

Нефтесервисная компания Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

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Нефтесервисная компания Baker Hughes приостанавливает инвестиции в свою деятельность в России в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. 

«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании», — сказал председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

Он заявил, что компания будет соблюдать действующие международные законы, санкции и текущие договорные обязательства. 

Ранее такое же решение приняли в нефтесервисовых компаниях Halliburton и Schlumberge, передает ТАСС.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

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