Нефтесервисная компания Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

Нефтесервисная компания Baker Hughes приостанавливает инвестиции в свою деятельность в России в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании», — сказал председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

Он заявил, что компания будет соблюдать действующие международные законы, санкции и текущие договорные обязательства.

Ранее такое же решение приняли в нефтесервисовых компаниях Halliburton и Schlumberge, передает ТАСС.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.