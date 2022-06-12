Нефтеград принял всероссийские шоссейные велогонки Tour de Tatarstan. Almetevsk

12 июня, в День России, Альметьевск вновь принял участников соревнований по шоссейным велогонкам «Тур де Татарстан. Альметьевск». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Фото: © Карина Валиуллина / предоставлено пресс-службой главы Альметьевского района РТ

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов поздравил всех собравшихся с государственным праздником и напомнил, что в 1990 году был подписан документ, который ознаменовал старт новой России. «Нам очень приятно в велосипедной столице России принимать велогонку. Пять лет назад она появилась, и ни разу мы ее не прерывали. В этом году участвует максимальное количество участников из 21-го региона», — сказал Тимур Нагуманов.

В честь празднования Дня России мероприятие украсили многочисленные флаги и государственная символика; всем желающим наносили аквагрим, участникам велогонки раздавали ленточки «триколоры», которые они вешали на свои велосипеды.

Фото: © Карина Валиуллина / предоставлено пресс-службой главы Альметьевского района РТ

«Шикарный праздник, несмотря на ветер. Отличный праздник спорта», — отметил глава района Тимур Нагуманов, который также принял участие в заезде на 50 км.

Программа соревнований началась со старта участников «Детской лиги» на дистанции 4 км. В велогонке приняли участие более 150 детей. «Приходите болеть, это очень много эмоций», — прокомментировал глава района детскую гонку.

Затем состоялся основной старт велогонки на дистанции 25, 50 и 100 км. Свои силы в них попробовали 50, 100 и 150 человек соответственно.

Фото: © Карина Валиуллина / предоставлено пресс-службой главы Альметьевского района РТ

Помимо велогонки, в Альметьевске в Парке культуры и отдыха им. 60-летия нефти Татарстана волонтеры раздавали ленточки с российским триколором, 29 подростков получили паспорта в рамках акции «Мы граждане России», состоялась концертная программа «Россия в сердце моем». В школах и вузах прошла акция «Флаги России», триколоры украсили окна учебных заведений. Также по центральной улице Ленина запланирован флешмоб — автопробег в сопровождении байкеров с флагами.