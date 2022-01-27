Нефтегазохимический комплекс Татарстана в 2021 году нарастил производство на 6,8%

Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана в 2021 году нарастили выпуск продукции на 6,8% на фоне восстановления спроса на сырьевую продукцию. Об этом сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании в Доме Правительства РТ.

«Продолжился рост выпуска светлых нефтепродуктов, моющих средств и пластмассовых изделий. Восстанавливается производство химической резиновой продукции. Добыча нефти частично отыграла падение 2020 года в условиях ослабления ограничений „ОПЕК+”», — сказал Яруллин.

Докладчик уточнил, что в 2021 году в мире увеличилась стоимость энергоресурсов на фоне роста спроса. А возросшие затраты на сырье, энергию и логистику вызвали быстрое увеличение стоимости пластиков в первом полугодии более чем в два раза.

«От высоких цен выиграли производители сырьевых товаров, максимальную выручку получили „Казаньоргсинтез”, „Нижнекамскнефтехим”, „Аммоний”», — продолжил Яруллин.

Как было отмечено на заседании, «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году увеличил производство на 10,8%. Выпуск каучуков составил свыше 700 тыс. тонн. По бутадиеновым маркам превышен уровень производства 2018 года на 5%. По изопреновым каучукам сохраняется отставание на 12%. В целом в 2021 году на «Нижнекамскнефтехим» произведено порядка 724 тыс. тонн пластимасс, выпуск полиэтилена снизился на 9% из-за дефицита этилена в республике

Индекс производства на «Казаньорсинтез» по итогам года составил 100,6%. Предприятие вышло на положительный темп в ноябре. Увеличен выпуск поликарбоната на 16% до 95 тыс. тонн. Проект по наращиванию мощности этого вида пластика до 100 тыс. тонн будет завершён в 2022 году.