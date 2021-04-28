Нефтегазохимический комплекс РТ в первом квартале сократил выпуск продукции на 3%

Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом квартале 2021 года сократили выпуск продукции на 3%. Такие данные на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» озвучил его гендиректор Рафинат Яруллин.

«В первом квартале 2021 года предприятия нефтегазохимического комплекса республики снизили объемы производства на 3%, в том числе базовые предприятия — на 6% по сравнению с прошлым годом», — отметил он.

По словам Яруллина, отрицательная динамика в первые три месяца года зафиксирована в секторах добычи и переработки нефти, в производстве полиэтиленов и фармакопейной продукции.

При этом рекордные объемы производства были отмечены в выпуске дизельного топлива, минеральных удобрений, моющих средств, поликарбонатов и технического углерода.

«Мировые цены на большинство видов продукции были выше уровня прошлого года. Основная причина — восстановление после коронакризиса и форс-мажоры», — резюмировал Рафинат Яруллин.