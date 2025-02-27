Нефтегазохимическая отрасль в 2024 году отгрузила продукции почти на 800 млрд рублей

Нефтегазохимической отраслью Татарстана в 2024 году было отгружено продукции почти на 784 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Нефтедобыча и нефтепереработка остаются опорой экономики Татарстана. В связи с введенными квотами объем добычи нефти в 2024 году немного снизился. Но, несмотря на это, показатели нефтепереработки сохранились на уровне прошлого года», – отметил Коробченко.

Он также добавил, что в республике принята программа развития нефтегазохимического комплекса республики на 2025-2029 годы. Она содержит более 50 инвестиционных проектов по созданию материалов, средне- и малотоннажной химии, расширению выпуска резиновых и пластмассовых изделий. Объем предполагаемых инвестиций по этим проектам составит около 1 трлн рублей.

«Основной задачей в 2025 году является сохранение запланированных объемов добычи нефти и поисково-разведочное бурение. А также эффективная переработка сырья за счёт оптимизации производственных процессов», – заключил министр.