Нефтегазовая компания Венесуэлы начнет сотрудничать с КФУ

КФУ и нефтегазовая компания Венесуэлы подписали соглашение о взаимопонимании. Документ предполагает широкий спектр форматов сотрудничества, в том числе реализацию программ повышения квалификации для сотрудников нефтяной компании, основных образовательных программ в целях подготовки кадров для нефтяной отрасли Венесуэлы, проведения совместных научных исследований, в том числе геологоразведки, сопровождения скважин и консультирования по вопросам добычи высоковязкой нефти, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, что недавно в городе Каракасе состоялось 18-е заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития ключевых направлений сотрудничества двух стран на период до 2030 года, взаимодействия в сфере науки и технологий.

На встрече, которая прошла при участии Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, заместителя Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, проректором по внешним связям КФУ Тимирханом Алишевым и президентом компании Петролеум де Венесуэла (PDVSA) Эктором Обрегоном и был подписан упомянутый меморандум.

Интересно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии подписания отдельно остановился на своих впечатлениях о визите в столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. Он отметил, что Казань – это исторический и очень гостеприимный город с замечательной инфраструктурой, центр науки и образования.

Мероприятия в рамках заседания межправительственной комиссии продолжились посещением российско-венесуэльских фармацевтических производств, Центра обучения русскому языку. Отметим, что на заседании был подписан меморандум о запуске проекта по созданию в Венесуэле сборочного производства специальной автомобильной техники и автобусов на шасси «КАМАЗ».