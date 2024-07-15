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Происшествия 15 июля 2024 19:03

Нефтедобывающую компанию в Татарстане оштрафовали на 150 тысяч за разлив нефти

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По требованию Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры нефтедобывающая организация оштрафована за порчу земли. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По данным ведомства, предприятие допустило уничтожение плодородного слоя почвы в Аксубаевском районе и не уведомило контролирующие органы о разливе нефти.

В результате юрлицо оштрафовано на 150 тысяч, должностному лицу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. В адрес директора предприятия было направлено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены.

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