Нефтедобывающую компанию в Татарстане оштрафовали на 150 тысяч за разлив нефти

По требованию Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры нефтедобывающая организация оштрафована за порчу земли. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По данным ведомства, предприятие допустило уничтожение плодородного слоя почвы в Аксубаевском районе и не уведомило контролирующие органы о разливе нефти.

В результате юрлицо оштрафовано на 150 тысяч, должностному лицу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. В адрес директора предприятия было направлено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены.