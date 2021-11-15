Нефтедобывающая компания из РТ задолжала сотрудникам 7,5 млн рублей зарплаты

Прокуратура Бавлов установила, что руководство предприятия «Спецпромпрогресс» с октября 2020 года по сентябрь 2021 года не выплачивало зарплату 15 своим работникам. Перед сотрудниками образовался долг более 7,5 млн рублей.

Надзорное ведомство направило в органы предварительного расследования материалы, по которым на бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». После вмешательства прокуратуры руководство предприятия полностью выплатило зарплату сотрудникам.