Нефть превысила 95 долларов за баррель впервые с 2014 года

Сегодня цена нефти эталонной марки Brent впервые с 1 октября 2014 года превысила 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Около 21.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в апреле 2022 года на бирже ICE в Лондоне достигла 95,55 доллара за баррель. К 22.13 она снизилась до 94,3 доллара.

Росла в цене и нефть марки WTI — мартовские фьючерсы на нее в 21.49 достигли 94,51 доллара за баррель. К 22.13 они подешевели до 93,08 доллара.

В последние несколько недель цены на нефть увеличиваются на фоне дефицита предложения и восстановления спроса. Этому способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, отмечает РБК.