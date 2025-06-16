Нефть может подорожать почти в два раза из-за одного действия Ирана

Нефть может подорожать до 130 долларов за баррель, если Иран закроет Ормузский пролив после недавних атак Израиля.

Исмаил Коусари, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, уже сообщил, что Тегеран рассматривает такую возможность, пишет «Радио 1».

Напомним, что мировые цены на нефть выросли до 78,5 доллара за баррель в первый день обострения ситуации на Ближнем Востоке, произошедшего 13 июня. Однако в понедельник, 16 июня, цены на «черное золото» опустились до 71,5 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Ормузский пролив является ключевым морским путем, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Такие страны, как Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты проводят более 80% торговли нефтью и сжиженным природным газом (СПГ) именно через этот пролив.

Отмечается, что, если данный пролив закроют, то на мировых рынках могут произойти серьезные колебания.