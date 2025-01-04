Нефть может подешеветь минимум на 15% в 2025-м из-за двух основных причин

В 2025-м нефть может опуститься в цене до 60–65 долларов за баррель. По словам экспертов отрасли, стоимость «черного золота» упадет из-за замедления экономики у крупных потребителей топлива — Китая, США и Европы. Другая причина дешевизны —увеличение добычи вне ОПЕК+ в 2025-м и в самом альянсе с апреля текущего года, пишут «Известия».

По газу ситуация следующая: после возможного прекращения украинского транзита российское «голубое топливо» будет поступать в Европу только через Турцию и никак больше. Однако на общем газовом балансе России прекращение транзита скажется не сильно.

Аналитики прогнозируют, что спрос на нефть в 2025-м снизится всего на 10%, то есть будет достаточно умеренным. Также эксперты обратили внимание на рост спроса на электромобили в мире, что также влияет на падение интереса к нефти.

Эксперты полагают, что 60 долларов за баррель нефти в 2025-м – это вполне реальный сценарий, но также не исключили, что ОПЕК+ могут вновь сократить добычу данного природного ресурса для стабилизации цен.

Отметим, что по данным Мосбиржи от 4 января 2025-го стоимость барреля нефти составляет 76,56 долларов. То есть при реализации прогноза цены снизятся на 15 — 21%.