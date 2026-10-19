Нефть Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE впервые с 20 мая превысила $110 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

По состоянию на 20:50 мск стоимость Brent выросла на 0,76% и достигла $110,7 за баррель.

К 21:01 мск рост замедлился до 0,27%, а цена снизилась до $110,16 за баррель.

В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 0,31% – до $99,33 за баррель.