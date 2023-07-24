Неформальный рынок труда и зарплаты ниже МРОТ: с чем поручил бороться Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов раздал ряд поручений главам министерств и муниципалитетов республики, направленных на повышение поступлений в консолидированный бюджет РТ. Необходимые задачи он сформулировал на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов региона.

Первым делом Минниханов поручил вести постоянный мониторинг ситуации по налогу на прибыль. Он напомнил, что в первом полугодии 39 крупных предприятий снизил платежи в бюджет.

«Значительная часть предприятий, почти 24%, работает с убытком. Важно знать прогнозы предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, принимать меры для поддержки производителей. Кто работает с убытками — это сигнал, могут быть большие проблемы», — сказал Раис Татарстана.

Он также отметил, что поступления НДФЛ составили 53,2 млрд рублей, что является положительной динамикой, однако девять муниципалитетов допустили снижение поступлений. Это Апастовский, Черемшанский, Новошешминский, Мамадышский, Аксубаевский, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Атнинский и Тетюшский районы. Минниханов поручил найти причину снижения налоговых поступлений.

Рустам Минниханов также обратил внимание на деятельность комиссий по легализации «теневой» заработной платы. Он поручил главам районов усилить работу по сокращению неформального рынка труда и оформлению трудовых отношений. «Всегда понятно, кто как работает. Кто работает без оформления», — сказал Раис РТ.

Кроме того, в рамках деятельности комиссий необходимо активизировать работу с задолженностью по НДФЛ — 3,7 млрд рублей. «Это хорошее подспорье бюджету, и основная часть НДФЛ — это муниципальные доходы. Надо серьезно работать. Если они НДФЛ не платят, значит, они кандидаты сами знаете куда», — заявил Минниханов.

Руководитель региона заметил, что в республике возросло количество организаций, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ. На I квартал их было 931, а в конце прошлого года — всего 259. «Надо всё проанализировать», — подчеркнул он.

Помимо этого, проанализировать ситуацию и принять меры Рустам Минниханов потребовал по поводу земельного налога, так как в 34 муниципалитетах снизились поступления по сравнению с прошлым годом. «Земельный налог должны платить все», — сказал он.

Что же касается неналоговых доходов, то Раис РТ поручил муниципалитетам совместно с Министерством земельных и имущественных отношений и Министерством финансов провести анализ поступления арендных платежей, так как в 17 муниципалитетах снизились платежи.

«Расходы консолидированного бюджета республики за первое полугодие составили 45% от годового плана. В этой ситуации нужно усилить работу по повышению эффективности расходования средств, обеспечить безусловное исполнение первоочередных расходов. Необходимо продолжать работу с федеральными органами по включению мероприятий республики в госпрограммы и национальные проекты для привлечения федерального финансирования», — продолжил Раис Татарстана.

Минниханов пояснил, что часть внебюджетных доходов направляется на повышение оплаты труда. «Это важный резерв повышения уровня заработной платы и удержания кадров. Вместе с тем низкое исполнение плана оказания платных услуг допущено по ряду министерств и ведомств», — констатировал он.

В завершение Раис Татарстана напомнил, что в регионе идет большая работа по формированию бюджетных проектировок на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Он поручил предусмотреть исполнение задач, поставленных в рамках национальных целей и национальных проектов, при формировании бюджета на эти годы.

«На муниципальном уровне нужно разработать сбалансированные бюджеты. Все расходные обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования. Ситуация под контролем, но второе полугодие будет еще сложнее», — заключил Рустам Минниханов.