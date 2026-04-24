Неформальный подход, личный пример и самоучители: как в Татарстане предлагают усилить работу с языками

Какую работу в Татарстане проводят для сохранения языков народов, проживающих в республике, как отметят 140-летие Тукая и как технология блокчейна может помочь сохранить национальное наследие, обсудили на заседании Совета по реализации законодательства о языках РТ при Кабинете Министров РТ.





Песошин о законе о государственных языках Татарстана: «Основные показатели удалось выполнить»

Закон о государственных языках Татарстана включает в себя множество показателей, среди которых написание правовых актов, табличек на домах, знаков с населенными пунктами на русском и татарском языках и многое другое. По итогам прошлого года и первого квартала 2026-го большинство из них удалось выполнить, но есть и те, на которые нужно обратить большее внимание, отметил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«За 2025-й и первый квартал 2026 года основные показатели удалось выполнить. Однако одним из самых проблемных остается доля нормативно-правовых актов, опубликованных в установленном порядке на государственных языках. Важно держать этот вопрос на контроле и обеспечить его исполнение», – поручил он.

Кроме того, Песошин обратил внимание на публикацию новостных материалов на сайтах ведомств и районов, которые также должны выходить на государственных языках. Премьер-министр призвал внимательнее относиться и к этому вопросу.

Ахметов призвал к неформальному подходу к сохранению родных языков

К вопросам сохранения родных языков нужно подходить не только с точки зрения индикаторов и показателей, но и с точки зрения неформальных ощущений, подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.

Фото: prav.tatarstan.ru

«Хочу попросить руководителей министерств и ведомств, районов относиться к вопросу сохранения родных языков в том числе неформально. Полезны были бы и личные примеры. Это должно чувствоваться в наглядности, общении, проведении мероприятий», – заявил он.

Особенно Ахметов высоко оценил работу по сохранению татарского языка в год 140-летия Габдуллы Тукая. По его словам, вся республика погружена в обширную работу по популяризации и широкому освещению жизни и творчества поэта, ставшего символом национальной культуры.

Фото: prav.tatarstan.ru

«Тукай – один из ключевых символов национального самосознания»

Подробнее о мероприятиях этого года в культурных учреждениях рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Имя Габдуллы Тукая для нас – это не просто часть литературной истории. Тукай – один из ключевых символов национального самосознания, живой источник татарского языка, культуры и нравственной опоры. Без творческого наследия Габдуллы Тукая невозможно представить татарскую и татарстанскую культуру», – подчеркнула она.

Было принято решение показать образ поэта с разных сторон для разной аудитории. Так, в этом году уже стартовал показ спектаклей по мотивам произведений Тукая в театрах республики, а также кинопоказ балета «Шурале». Одним из ярких проектов стал музыкально-мультимедийный перформанс в театре имени Камала, созданный с помощью искусственного интеллекта. Также тематические мероприятия проводят музеи республики.

Фото: © «Татар-информ»

Обновленный музей Тукая откроет 25 апреля Рустам Минниханов

В день юбилея поэта в селе Кырлай Арского района вновь откроется музейный комплекс, посвященный Тукаю, продолжила Аюпова.

«Завершается полномасштабная реконструкция музейного комплекса, создается новая экспозиция. Открытие состоится 25 апреля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – отметила она.

Также Рустам Минниханов в этот день встретится с татарской творческой интеллигенцией, добавила Аюпова.

Будет проведена работа и с подрастающим поколением. Школьникам Татарстана, например, расскажут о жизни и творчестве поэта на специальных уроках.

«Во всех школах Татарстана в преддверии юбилея Тукая пройдут разговоры о важном, посвященные его творчеству. Также впереди масштабные акции «Татарча диктант» и «Мин татарча сөйләшәм», – сообщила Аюпова.

Кроме того, к юбилею поэта подготовлен шеститомник сочинений Габдуллы Тукая на русском языке. В него вошли и произведения, ранее не переводимые на русский язык.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аюпова предложила использовать технологию блокчейна для сохранения наследия Тукая

Сохранение наследия Тукая – это общая задача всего общества Татарстана. В том числе в этом деле могут помочь новые технологии.

«В этом деле нам нужно обращаться к новым технологиям. В том числе использовать блокчейн. Это цепочка блоков, распределенный способ хранения, где каждый узел хранит свою историю», – пояснила Аюпова.

Такой подход использовали и предыдущие поколения, переписывая рукописи и передавая их из рук в руки.

«Они понимали, что условие сохранения наследия – постоянное движение. Его нельзя хранить, просто запирая в сундуке. Поэтому наши мероприятия проводятся во всех уголках мира», – заключила министр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане выпустили пять самоучителей по языкам народов республики

Большое внимание уделяется сохранению языков всех народов, проживающих на территории Татарстана. Ярким проектом стало создание самоучителей, которые позволяют познакомиться с языковым наследием разных народностей. Их выпущено уже пять, готовится шестой, рассказал председатель правления Национально-культурной автономии удмуртов в республике Алексей Арзамазов. Он известен тем, что выучил татарский с нуля самостоятельно.

«Одно из актуальных направлений образовательной и этнокультурной повестки – это сохранение уникального многоязычия народов России. Татарстан – один из лидеров в этой чуткой сфере. С 2022 года мы издаем инновационные самоучители народов республики. Уже выпущено пять таких книг, готовится шестой [самоучитель] по эрзянскому языку», – пояснил он.

Среди языков, по которым были выпущены такие самоучители, удмуртский, марийский, чувашский. А также два издания посвящены татарскому языку.

«По некоторым из этих языков подобных самоучителей не выходило около 20 лет. Таким образом, Татарстан помогает распространению и популяризации языков народов Поволжья», – подчеркнул Арзамазов.