Нэфис Косметикс занял первое место в России на рынке средств для мытья посуды

Крупнейший отечественный производитель бытовой химии Нэфис Косметикс занял первое место по доле рынка средств для мытья посуды, обогнав транснациональных конкурентов. Доля компании в России в данной категории достигла 35% в натуральном выражении за первое полугодие 2022 года (на основании данных ритейл-аудита розничных продаж агентства маркетинговых исследований NielsenIQ*). Таким образом, каждая третья бутылочка моющего средства для посуды произведена казанской компанией.

В ассортименте Нэфис Косметикс более 150 наименований средств для мытья посуды во всех ценовых сегментах и потребительских нишах. Все продукты представлены на рынке в разных объемах: от компактной 400-граммовой бутылочки до канистры весом 4800 грамм. Рецептуры разработаны собственной лабораторией предприятия.

Самыми продаваемыми средствами для мытья посуды в стране стали Sorti «Бальзам с Алоэ Бальзам Вера» и «Лимон» 450гр, возглавившие рейтинг продаж в разрезе ассортиментных позиций по данным ритейл-аудита NielsenIQ. С начала года россияне приобрели свыше 40 миллионов бутылочек со средством Sorti.

«Средства для мытья посуды Нэфис Косметикс выпускает уже больше 25 лет, а наши бренды знает, пожалуй, каждая хозяйка. Тем не менее по доле рынка в этой товарной категории мы были на втором месте — лидерство сохраняли за собой транснациональные компании. Сегодня ситуация поменялась. И не только из-за того, что западные компании покидают рынок. Конкурентов много и из стран Азии. Наши внутренние исследования показывают, что потребители выбирают нас потому, что мы держим качество стабильным высоким», — рассказала генеральный директор Нэфис Косметикс Дина Лаврикова.

Продукцию Нэфис Косметикс можно найти в крупных торговых сетях страны, в магазинах формата «у дома», на популярных маркетплейсах, а также в интернет-магазине Нэфис Косметикс.

*(на основании данных ритейл-аудита розничных продаж агентства маркетинговых исследований NielsenIQ* категория средства для ручного мытья посуды, РФ всего, январь-июнь 2022)

Справка:

Нэфис Косметикс входит в тройку лидеров по производству и реализации бытовой химии в России. В 2021 году объем производства бытовой химии составил 332 тысячи тонн, что на 12% больше чем в 2020 году.

Производственные площади компании базируются в Казани. Нэфис Косметикс включает в себя четыре завода: стиральных порошков, средств для мытья посуды и гелей для стирки, чистящих средств, мыловаренное производство.

Продукция предприятия выпускается под брендами AOS, BiMAX, SORTI, «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ», «Биолан». В ассортиментной линейке 600 наименований.