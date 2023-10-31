«Нэфис Косметикс» построит складской комплекс за 7,6 млрд рублей в РТ

Фирма «Нэфис Косметикс» планирует строительство складского комплекса в РТ. Стоимость объекта — 7,6 млрд рублей. Необходимое соглашение было подписано руководителем Агентства инвестразвития Татарстана Талией Минуллиной и гендиректором АО «Нэфис Косметикс», сообщает ТАСС.



Как пишет пресс-служба вышеупомянутого агентства, в республике возведут новые складские корпуса и производственно-складские блоки, которые впоследствии помогут расширить возможности компании в сфере логистики и производства. Также подобная мера даст нарастить действующие объемы производства бытовой химии.

Планируется, что объект достроят к 2030-му. Так, первый этап строительства – это стройка и оснащение логистического склада (его завершат к 2025 году), далее пойдет строительство и оснащение сырьевого склада с АБК (все доделают до 2027-го), а третий этап, когда построят и оснастят производственно-складской блок, завершат в 2030 году.