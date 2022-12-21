Нэфис Косметикс обеспечит семьи мобилизованных татарстанцев запасом бытовой химией
По инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского Нэфис Косметикс принял решение обеспечить бытовой химией все семьи мобилизованных из Татарстана. На этой неделе эта работа уже началась, и первые партии продукции отправились в районы и города республики, а также в благотворительные фонды. Планируется, что всего на эти цели компания передаст свыше 70 тонн своей продукции.
В наборы входят стиральные порошки, мыла, средства для мытья посуды, чистящие средства. Запас продукции рассчитан на несколько месяцев.
«Мобилизованным ребятам крайне важно чувствовать, что их семьи в безопасности, что о них заботятся. Понимание того, что с женами, детьми, родителями все в порядке, а дома спокойно, дает силы исполнять свой гражданский долг с мужеством и достоинством. Важно, чтобы как можно больше компаний и неравнодушных людей поддерживали не только мобилизованных ребят, но их семьи», — отметил депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский.
Напомним, Нэфис Косметикс направляет на Донбасс, а также в центры временного размещения граждан ДНР и ЛНР гуманитарную помощь с марта текущего года. Предприятие уже отправило тринадцать фур со стиральными порошками, чистящими средствами, мылом и другой бытовой химией для нужд жителей региона, а также военнослужащих и мобилизованных. Общий вес гуманитарной помощи составил 241 тонну.
Помогает Нэфис и мобилизованным. В ноябре в центре мобилизации на казанском танковом полигоне компания построила прачечный комплекс. В прачечной, оборудованной десятью стиральными машинами, можно одновременно постирать до 100 кг одежды. Компания также передала десять стиральных машин на нужды мобилизационного центра в «Казань Экспо».
Совместно Казанский жировой комбинат и Нэфис Косметикс выплатили каждой семье мобилизованных сотрудников своих предприятий по 30 тыс. рублей.