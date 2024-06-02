Нефедьев: Татарстанцы вряд ли смогут увидеть сближение Юпитера с Меркурием

На следующей неделе, 4 июня, произойдет сближение двух планет, Юпитера и Меркурия, но жители Татарстана вряд ли смогут его увидеть. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«Это явление будет крайне трудно наблюдать, поскольку Меркурий достаточно близок к Солнцу и заметен уже при условии практически полного солнечного заката», — пояснил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета.

Вместе с тем Нефедьев подчеркнул, что при попытке наблюдать за сближением Юпитера и Меркурия необходимо помнить о Солнце, так как нельзя смотреть через оптический прибор на яркий объект без соответствующего оборудования.

Вспомнил ученый и о происходящем сейчас так называемом «малом параде планет». «Юпитер, Сатурн, Марс так же, как и менее видимые планеты, например, Уран, находятся на одной стороне от Солнца <...>», — уточнил он.

Ранее руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала ТАСС, что в понедельник, 3 июня, четыре планеты — Венера, Юпитер, Меркурий и Уран — окажутся в секторе 20–30 градусов вблизи Солнца. Такой «малый парад планет» происходит раз в 20 лет, но увидеть его на ярком дневном небе будет невозможно.

Утром 3-го числа по одну сторону от Солнца в секторе около 90 градусов и вовсе окажутся семь планет: помимо Венеры, Юпитера, Меркурия и Урана это будут Марс, Нептун и Сатурн. К ним присоединится и «тонкий серп убывающей Луны», который появится недалеко от красной планеты.

Однако видимым менее чем на час изо всех упомянутых выше планет окажется лишь Сатурн — низко над горизонтом на ясном небе перед восходом Солнца. «Остальные планеты „тают“ в ярких утренних лучах <…>», — объяснила Кошман.

В целом же июнь в средних и северных широтах малоблагоприятен для астрономических наблюдений. Но для тех местностей, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические, возникает возможность для наблюдения серебристых облаков. Созерцать их легче всего в конце июня, отмечает пресс-служба Московского планетария.