Недвижимость в Татарстане активно приобретают жители других регионов

Татарстанская недвижимость пользуется повышенным спросом у жителей других регионов. Причем покупатели в большинстве случаев совершают сделки не выезжая из своих городов, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

«В этому году было обработано более 9,5 тыс. заявлений, поступивших от граждан из различных субъектов России, на экстерриториальную регистрацию объектов недвижимости, расположенных в республике. Между тем от татарстанцев, пожелавших оформить недвижимость в других регионах, поступило порядка 4,3 тыс. таких обращений», – говорится в сообщении.

За последние 9 месяцев Татарстан, наряду с Москвой, Московской и Ленинградской областями, а также Краснодарским краем, входит в десятку самых интересных с точки зрения инвестирования в недвижимость регионов.

«По данному показателю республику можно сопоставить с Ленинградской областью, где по экстерриториальному принципу поступило 9,9 тыс. заявлений на объекты недвижимости», – отмечается в релизе.

В целом по России за 9 месяцев 2021 года было обработано свыше 350 тыс. заявлений на экстерриториальную регистрацию объектов недвижимости. Большая часть из них расположена в Центральном федеральном округе.

В Поволжье чаще всего поступали заявления на экстерриториальную регистрацию объектов недвижимости, расположенных в Татарстане, Башкирии и Пермском крае, сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Экстерриториальная регистрация дает возможность обращаться за государственным кадастровым учетом или государственной регистрацией прав независимо от места расположения объекта недвижимости. Подать документы можно в любом офисе МФЦ.