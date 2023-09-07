Недвижимость и китайские авто: на что оформили кредиты татарстанцы в первом полугодии

Общий кредитный портфель (розничный и корпоративный бизнес) банка ВТБ за первое полугодие увеличился на четверть – до 325 млрд рублей. Драйверами роста розничного кредитования стали потребительские и автокредиты. Об этом рассказала сегодня журналистам управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина на пресс-конференции, посвященной итогам работы в первом полугодии 2023 года.

«Потребительская активность населения развивается рекордными темпами, мы видим рост выдачи кредитов по всем сегментам. Самый быстрорастущий сегмент – автокредитование. За полугодие объем автокредитов вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк предоставил 3,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей на 4,3 млрд рублей», – сообщила она.

40% кредитов татарстанцы оформили на новые автомобили и 60% – на авто с пробегом. При этом среди новых автомобилей почти половину составляют машины китайского производства. По прогнозу, к концу года эта цифра вырастет до 70%. Еще до 15% займов люди взяли на отечественные автомобили. Рост объемов автокредитования объясняется фактором отложенного спроса и роста популярности машин китайского автопрома.

«В целом за первое полугодие жители республики оформили в банке 15,5 тыс. кредитов на 37,2 млрд рублей, что в полтора раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный портфель вырос почти до 160 млрд рублей. Из них 118 млрд рублей составляет ипотека и почти 32 млрд рублей – кредиты наличными», – отметила Давлетшина.

За семь месяцев этого года банк предоставил 6,2 тыс. ипотечных кредитов на 32 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 16% больше показателя рекордного 2021 года, когда кредиты оформили 7,5 тыс. человек.

«По ипотеке банк традиционно сохраняет лидирующее положение. Сегодня каждую четвертую ипотеку в Татарстане выдает ВТБ», – подчеркнула спикер.

Основной интерес заемщиков сосредоточен в сегменте новостроек. Однако разница в цене за квадратный метр в новых домах (средняя цена по региону 162,5 тыс. рублей) и в жилье на вторичном рынке (148 тыс. рублей) не превышает 10%, что сохраняет спрос на оба сегмента при практически равных долях в выдачах ипотеки. На льготные кредиты по программам господдержки приходится почти 60% объема ипотечных выдач в регионе.

«Несмотря на недавнее повышение ключевой ставки Центробанком до 12%, ставки по госпрограмме мы сохраняем», – добавила управляющий банка.

Марьям Давлетшина пояснила, что люди стали чаще оформлять «семейную ипотеку», ведь теперь после модернизации условий на нее могут рассчитывать практически любые семьи, где есть двое несовершеннолетних детей. В дальнейшем, по словам спикера, прогнозируется рост интереса к кредитам на квартиры в новостройках. По итогам августа кредитное учреждение отмечает ажиотажный спрос.

«Мы даем возможность всем людям до 18 сентября оформить ипотеку по одобренным ранее условиям, это позволит им получить приемлемый ежемесячный платеж. Безусловно, ожидание повышения ставок отразилось на спросе клиентов, которые стремились зафиксировать для себя прежние условия. Только за последние две недели заемщики ВТБ в Татарстане подали в банк в два раза больше заявок», – уточнила представитель банка.

Говоря о потребительских кредитах, эксперт отметила стабильный спрос, объем выданных средств за полугодие вырос на 80%. По прогнозу аналитиков, потребительское розничное кредитование в этом году превысит уровень 2021 года, когда отмечалась рекордная активность.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов подразделения ВТБ в Татарстане вырос за полугодие на 13% и составил 129,5 млрд рублей. Наибольшую долю в нем – 97,2 млрд рублей – занимают депозиты. Интересно, что доля рублевых вкладов сейчас превышает 90%, доля долларов и евро – не более 5%, а доля юаня увеличилась до 3%. На фоне роста ключевой ставки люди стали чаще оформлять краткосрочные депозиты на три и шесть месяцев.

«В связи с ростом ключевой ставки и последовавшим за этим изменениями ставок по вкладам, сегодня депозит – одним из лучших способов сохранения денег», – заметила Давлетшина.

По прогнозам ВТБ, в 2023 году на рынке розничного кредитования продолжится устойчивое восстановление потребительской активности с рекордными значениями. В Татарстане ожидают сопоставимый темп роста преимущественно за счет залогового кредитования – ипотеки и автокредитам.