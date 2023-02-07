«При пересчете это миллиарды»: Радионова попросила бизнес не шутить с классами отходов

О загрязнении рек и озер грязными стоками, земель — нефтяными отходами и выбросах формальдегида в воздух шла речь на коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Мероприятие прошло в Казани с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«В сточных водах выявлены загрязняющие вещества, превышающие норму в десятки раз»

Как сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров, в 2022 году Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора было выявлено 462 нарушения, по материалам управления возбуждено 7 уголовных дел.

«На территории трех субъектов на государственном учете состоит более 8 тыс. объектов. В 2022 году на государственный учет поставлены 463 объекта», — сообщил он.

Спикер проинформировал, что управлением организована работа с судебными приставами по взысканию неуплаченных штрафов, ущербов и платежей.

«На сегодняшний день в работе судебных приставов по трем регионам находятся 175 штрафов на 7 млн рублей и 13 ущербов на 78 млн рублей. В 2022 году выдано 93 предписания об устранении нарушений. По итогам года сумма поступлений от штрафов и ущербов составила 64 млн рублей. Предъявлены к взысканию ущербы на 528 млн рублей в отношении 55 хозяйствующих субъектов. В 2023 году взысканы штрафы и ущербы на 77,2 млн рублей», — отметил Шакиров.

На территории трех регионов — Татарстана, Чувашии и Марий Эл — федеральному экологическому надзору подлежат 143 очистных сооружения. Сумма рассчитанного ущерба по нарушениям водного законодательства в 2022 году составила 333 млн рублей.

Так, по требованиям прокуратуры были проведены внеплановые проверки БОС в Пестрецах и Кощакове Пестречинского района, а также в селе Алексеевское в Алексеевском районе и в селе Красный Бор в Агрызском районе. Указанные очистные были построены и реконструированы в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».

«Однако качество сбрасываемых сточных вод в них не соответствует нормативам. Арбитражными судами принято решение о взыскании причиненного ущерба водным объектам», — сообщил Шакиров.

В очистных сооружениях МУП «Пестречинские коммунальные сети», построенных по проекту «Оздоровление Волги», выявили загрязняющие вещества, в десятки раз превышающие допустимые концентрации. Предварительная сумма причиненного вреда оценивается в 50 млн рублей. По материалам управления возбуждено уголовное дело.

«В ходе надзорных мероприятий в 2020-2021 годах неоднократно выявлялись превышения нормативов загрязняющих веществ в сбросах АО "Чистополь-Водоканал", ущерб оценивается в 48 млн рублей. А по результатам обследований в 2022 году дополнительный ущерб составил 86 млн рублей, материалы направлены в следственные органы», — уточнил руководитель ведомства.

В прошлом году было проведено 72 выездных обследования водных объектов и водоохранных зон и более 4 тыс. лабораторных исследований. Выявлены разные нарушения в водоохранных зонах водных объектов. Установлено, что во время дноуглубительных работ в поселке Победилово около Казани изъят грунт, причиненный ущерб оценивается в 90 млн рублей.

«По фактам нарушений земельного законодательства и требований в области обращения с отходами рассчитаны ущербы на 5,9 млрд рублей. В ходе обследования в Ютазинском районе установлено загрязнение почвы жидкими химическими отходами. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — добавил Шакиров.

Управлением совместно с филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республике Татарстан были проведены выездные обследования на границе санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла. В результате выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе, определены их потенциальные источники.

«В 2022 году в адрес управления поступило более ста обращений о загрязнении атмосферного воздуха в Казани. Проведены внеплановые проверки. Установлено, что источником неприятного запаха в казанском микрорайоне "Салават Купере" является полигон по улице Химической УК ПЖКХ. Зафиксировано превышение по формальдегиду в 1,5 раза и по сероводороду в 2,3 раза», — проинформировал Шакиров.

Жалобы на неприятный воздух в «Салават Купере» поступают до сих пор. Кроме того, в 2022 году были взяты 12 тыс. проб на Волге, инициированы проверки в отношении 19 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся утилизацией отходов.

По словам Шакирова, управление оснащено всем необходимым оборудованием, автотранспортом и приборами. В прошлом году было закуплено 18 новых автомобилей, квадрокоптеры и другая техника, а также оборудование для Центра лабораторного анализа и технических измерений.

На 2023 год Росприроднадзором запланировано более тысячи контрольно-надзорных мероприятий, в том числе выездные обследования по обращениям граждан в части земельного надзора по фактам несанкционированного размещения отходов, ливневых и дренажных канализационных сетей, водоохранных зон, а также внеплановые проверки, заключил Шакиров.

«Плановых проверок в 2023 году не будет»

Выступление Фаяза Шакирова прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Вы одно из семи межрегиональных управлений, которые в этом году не утвердили план проверок. Прокуратура отказала вам полностью, поэтому плановые проверки в этом году не имеют места быть», — сказала она.

Радионова пояснила, что в проведении плановых мероприятий было отказано по формальному признаку.

«Что это значит? А это значит, что у вас будет больше сил на все остальное. Я надеюсь, что мы перенаправим силы на иные моменты», — подчеркнула она.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования определила четыре приоритетных направления в работе Волжско-Камского управления в 2023 году. Это охранные мероприятия на Волге, контроль за недропользованием, утилизацией отходов и работа для снижения негативного воздействия на природу.

«Я бы очень попросила надзорные ведомства посмотреть не только на ущербы, но и на НВОС (негативное воздействие на окружающую среду). Идет массированный пересчет НВОС, с учетом коэффициентов суммы получаются значительные. Дальше — фактически тупиковая ситуация. Все, кто понижал класс отходов, думая, что заплатит меньше, будьте внимательны. У нас есть прецеденты по России, когда класс отходов был занижен, а при пересчете это были миллиарды рублей», — сказала Радионова.

Спикер обратила внимание на число недропользователей, по которым направлены запросы на отзыв лицензий. Это почти 12% от общего количества лицензий.

«Это многовато для Татарстана», — заметила Радионова.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отдельно обозначила проблему, связанную с превышениями загрязнений в стоках муниципальных водоканалов.

«Проблема большая, сложная. Нет желания водоканалы обанкротить, но есть нарушения. Мы направляем материалы по взысканию ущербов», — сказала она.

В своем выступлении Радионова обратила внимание и на исчерпавшие ресурсы полигоны ТКО. Если они эксплуатируются, то их невозможно будет рекультивировать за счет федеральных денег в рамках проекта «Генеральная уборка», заметила она.

Также спикер заострила внимание на переводе предприятий из первой, второй и третьей категории в четвертую.

«Это такая народная забава — давай-ка я обману контролера», — сказала Радионова.

Далее она рассказала о проверках процесса утилизации ТКО, проведенных еще до моратория, и разных схемах обмана, к которым прибегают недобросовестные участники рынка. Представитель Росприроднадзора подчеркнула важность работы, направленной на сохранение Волги.

«Всё, что касается Волги, работы без контакта с проверяемым лицом, будет усилено в этом году», — заверила федеральная гостья.

Далее выступили представители ПАО «Татнефть» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Они рассказали о промышленной безопасности природоохранной деятельности предприятий. О работе регоператора ООО «Гринта» доложила его гендиректор Светлана Ярлыченко.

«Нужно обеспечить баланс между промышленным развитием и сохранением комфортной среды»

Итоги совещанию подвел Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов — приоритетные задачи для Татарстана, ведь от их решения зависит устойчивое развитие городов республики и страны в целом.

«Охрана окружающей среды — это качество жизни людей, живущих на этой земле. Мы — республика техногенная, нам внимательно надо относиться к окружающей среде и ресурсам. Мы имеем большую нефтяную промышленность, машиностроение, АПК», — сказал Минниханов.

Говоря об итогах прошлого года, руководитель республики проинформировал, что в целом они у региона неплохие. В Татарстане добыто 35,7 млн тонн нефти, выросли объемы производства промышленной продукции на 6,6%. Регион по этому показателю на четвертой позиции в стране. ВРП составил 3,8 трлн рублей — это шестая позиция по стране.

«Наша задача — обеспечить баланс между промышленным развитием и сохранением комфортной среды для людей. В республике реализуется нацпроект "Экология", на его выполнение в прошлом году было выделено 6,8 млрд рублей», — подчеркнул Минниханов.

Для снижения уровня загрязнения воздуха в республике ведется работа по развитию рынка газомоторного топлива. За 10 лет парк этого вида техники увеличился в 14 раз и превысил 13 тыс. единиц. В республике реализуется проект по созданию электрозарядной инфраструктуры. Так, в прошлом году число зарядных станций увеличилось в три раза и достигло почти 160.

Как отметил Рустам Минниханов, на сегодня имеется ряд вопросов, требующих решения. Это обеспечение населения питьевой водой, утилизация отходов, рекультивации загрязненных земель. Благодаря федеральной поддержке за 8 лет в республике 6 объектов накопленного вреда ликвидированы. В 2023 году завершается рекультивация Самосыровского полигона.

В республике есть объекты, которые включены в государственный реестр накопленного вреда. По двум из них подготовлен полный пакет документов.

«Рекультивация данных объектов позволит улучшить качество жизни более 11 тыс. человек и восстановить земли на площади более 2 гектаров», — проинформировал Раис Республики Татарстан.

По итогам инвентаризации в регионе выявлен 21 объект негативного воздействия, 4 прошли обследования и получили оценку Росприроднадзора в прошлом году. Ряд объектов будет обследован и оценен в этом году на предмет возможности их включения в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экология».

В работе совещания приняли участие депутаты Госсовета, представители Аппарата Раиса Татарстана и Правительства РТ, правоохранительных органов, руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций.