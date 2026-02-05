Недовольство Квартальнова, претензии руководства: затянется ли минская «пробуксовка»?

Минское «Динамо» выключилось из борьбы за первую строчку на «Западе» и вот-вот опустится на пятое место. Надолго ли затянется кризис главного тренера команды Дмитрия Квартального, который передался игрокам и виновато ли в этом руководство минчан, - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcdinamo.by

Почему «Динамо» Квартальнова забуксовало в последних четырех встречах?

«Динамо» Дмитрия Квартальнова медленно сползает вниз по турнирной таблице КХЛ. Хотя еще в конце января минчане боролись за первое место с ярославским «Локомотивом». «Зубры» к ряду уступили в четырех последних встречах. Все началось с домашней игры против «Салавата Юлаева», в которой минская команда упустила победу с минимальным счетом (2:1).

После этого, словно по самому худшему сценарию, поражения Минска пошли по нарастающей: от «Сибири» (4:1) в Новосибирске и от «Металлурга» (5:4) в Магнитогорске. В последней встрече в Минске «зубры» уступили даже разваливающемуся СКА Игоря Ларионова, который идет на восьмом месте на волоске от вылета из зоны плей-офф. А сам наставник петербуржцев максимально близок к отставке.

Хотя вряд ли руководство питерской команды будет делать это перед главным турниром чемпионата КХЛ. Скорее всего в Санкт-Петербурге подождут старта плей-офф и в случае самого наихудшего расклада с Ларионовым могут расстаться. Что до минской команды, то в нынешнем сезоне она как никогда была близка к триумфу. «Динамо» считали одни из главных претендентов на Кубок и во многом благодаря нынешнему главному наставнику, одному из лучших тренеров КХЛ – Дмитрию Квартальнову.

Он выстраивал эту команду на протяжении 2,5 лет. Из команды посредственного середняка минское «Динамо» превратилось в топ-клуб «Запада». Что же произошло с белорусской командой фактически на финише «регулярки» и что дало сбой механизму Квартальнова?

Фото: hcdinamo.by

Недовольство Квартальнова трансферной работой менеджмента в дедлайн обменов

Главная причина нынешнего спада минского «Динамо» напрямую может быть связана с недопониманием между тренерским штабом и менеджментом клуба. Речь идет, конечно же, о междоусобном публичном конфликте между главным тренером Дмитрием Квартальновым и генеральным менеджером Олегом Антоненко, случившемся в период окончания дедлайна КХЛ. Как правило, такие ситуации не выносятся за пределы кабинетов.

Почему так явно прослеживается прямая взаимосвязь между внутренним конфликтом в клубе и результатами команды? Потому что именно после первого поражения от уфимцев пошла серия поражений минского клуба и со 2-3 места команда опустила на 4-ое. В ближайшее время «зубров» вполне могут обогнать московские «армейцы».

Напомним, в Минске, на послематчевой пресс-конференции с «Салаватом Юлаевым», Квартальнов был весьма красноречив и во всеуслышание выразил свое недовольство, направленное в адрес менеджмента клуба и конкретного приобретения. Речь шла о 34-летнем форварде Райане Спунере. В частности Квартальнов отказался комментировать роль канадца в команде.

«По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду. У нас романтиков в команде очень много. И ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать», – заявил Квартальнов журналистам. Из ответа наставника минчан стало понятно, что в данной сделке мнение Квартальнова не было учтено. Скорее всего его поставили перед фактом, отсюда и недовольство.

При этом на контрасте о 32-летнем нападающем Кирилле Воронине, недавно пополнившим состав минского клуба из нижегородского «Торпедо», Квартальнов высказался весьма конкретно.

«Кирилл Воронин мне понятен совершенно. Он будет свою роль выполнять, мне нравится его движение» - приводит слова 59-летнего специалиста клубная пресс-служба. Стоит отметить, что Воронин ранее уже переходил в минский клуб перед сезоном-2020/21, когда не пригодился «Ак Барсу», который в тот момент как раз тренировал Квартальнов. Несмотря на то, что ответ на вопрос про трансферы прозвучал фактически в одном предложении, на официальном сайте минского клуба комментарии главного тренера, касающиеся Спунера не были опубликованы.

Фото: hcdinamo.by

Руководство Минска обвинило Квартальнова в отсутствии границ между «родственным» и «рабочим»

В ответ на резонансное заявление Квартальнова в клубе не остались в стороне и прокомментировали свое решение, добавив к истории новые краски. Было ли оно правильным – другой вопрос. Генеральный менеджер «Динамо» Олег Антоненко дал понять, что в бизнесе и спорте нет места родственным связям, намекнув на сына - хоккейного агента Никиту Квартальнова, который активно участвует в трансферах своего отца. Кроме того, желание Квартальнова-старшего было якобы направлено на подписание в Минск своего племянника - Даниила Квартальнова. В данной ситуации это заявление стало публичным ударом ниже пояса.

«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец», - заявил Антоненко «Чемпионату». Также он добавил, что подписание канадца было более эффективным решением.

В этом отношении со словами Антоненко трудно не согласиться. 28-летний Квартальнов проводит не самый свой выдающийся сезон в Нижнекамске. По итогам 30 матчей за «Нефтехимик» на его счету всего две передачи и минусовой показатель полезности. Был бы он полезен «зубрам» в отличие от того же Спунера, у которого в активе в этом сезоне за «Шанхай» 5 шайб и 15 передач в 31-й встрече?

Фото: hcdinamo.by

В Минске «конфликт интересов» удалось подавить – надолго ли?

О так называемых «родственных связях» Дмитрия Квартальнова ходят слухи еще с момента его работы в «Ак Барсе». Тогда с подачи его сына начинающего агента - Никиты Квартальнова было подписано несколько молодых хоккеистов, в частности Никита Дыняк, Артур Бровкин, Денис Комков и другие. Справедливости ради, стоит отметить, что часть из них действительно выстрелила, а некоторые до сих пор выступают в системе казанского клуба.

При этом не стоит умалять заслуг на тот момент главного тренера татарстанцев Дмитрия Квартальнова, ведь при нем в команде проявила себя и часть звездной молодежи, в числе которых Дмитрий Воронков и Илья Сафонов. И если в «Ак Барсе» авторитет Квартальнова учитывался, то внедрить ту же самую политику в Минске пресекли на корню.

Последняя ситуация – не единичный подобный конфликт сторон между руководством и тренерским штабом с момента прихода Дмитрия Квартальнова в Минск. Стоит вспомнить нашумевшую ситуацию, после которой его сын отсидел 10 суток в сизо, устроив дебош в администрации клуба. Правда, все это дела давно минувших лет. В настоящий момент Никита Квартальнов не имеет никакого отношения к трансферным делам минского клуба.

Возможно, клуб и мог пойти на определенные уступки, во имя сохранения микроклимата команды в преддверии завершения регулярного чемпионата. Особенно учитывая вклад, который Дмитрий Квартальнов внес в команду за эти три последних сезона. А именно подтянул местную молодежь: Егора Борикова, Виталия Пинчука, Вадима Мороза, Никиты Пышкайло и других.

Кроме того, при Квартальнове минскую команду пополнили ряд опытных игроков, которые также выдают неплохую результативность. 38-летний Вадим Шипачев, пришедший из «Ак Барса» побил рекорд КХЛ в 1000 очков. 34-летний Станислав Галиев идет в пятерке лидеров клуба по результативности, забив 15 шайб и отдав 10 передач в 38 матчах. Новую роль в команде получил 30-летний Кристиан Хенкель.

К счастью, руководству клуба развитие конфликта удалось остановить заявлением генерального директора Артема Каркоцкого, который заверил, что все вопросы решены. Но надолго ли? И не перерастет ли это недовольство главного тренера во что-то большее?

«Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Всё под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идём дальше к намеченной цели!» - привела слова Каркоцкого пресс-служба минчан.

Фото: hcdinamo.by

Настрой Квартальнова и отразился на результативности лидеров команды

На словах – может быть оно и так, но на деле данная ситуация главного тренера минчан пока до конца не отпустила, что и связано напрямую с результатами команды. Дело в том, что Дмитрий Квартальнов очень эмоциональный человек и многое пропускает через себя. Об этом известно из контекста слов некоторых хоккеистов, игравшие под его руководством, а также исходя из последнего общения с прессой. К примеру, об имевшейся ситуации Квартальнову задали прямой вопрос, на который он в очередной раз отреагировал неравнодушно.

- Вы просили подписать Данилу Квартальнова?

- Мы что, на базаре находимся?

- Вы просили подписать племянника и ещё никак это не комментировали.

- Вопросы по игре, – цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Настроения главного тренера передалось и игрокам. Один из лидеров команды по очкам нападающий Сэм Энас в последних четырех встречах отдал всего лишь одну ассистентскую передачу. У идущего следом за ним по результативности форварда Виталия Пинчука во матчах с «Салаватом» и «Сибирью» – ноль по очкам. Что также свидетельствует о том, что последний конфликт не прошел бесследно и неудовлетворенность тренера напрямую связана с претензиями руководства и тренерского штаба друг к другу.

Минское «Динамо» после 52 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает четвертое место с 67 очками в турнирной таблице на «Западе». В последних четырех проигранных встречах минчане пропусти 15 шайб, а забили – 9. Ближайший матч «зубры» проведут в гостях против «Лады» 5 февраля. Начало – в 18:00 мск.