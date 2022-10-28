Недовольство Билла и стойкий Знарок: почему «Ак Барс» собрал экстренную встречу со СМИ

Казалось, точка кипения в оценке работы Олега Знарка была достигнута безвольным поражением (1:4) «Ак Барса» в Уфе. Но оказалось, что нет. Специалист продолжит работу в Казани как минимум до матча с «Нефтехимиком». Что еще сказали на открытой тренировке казанского клуба и о чем громко «шептались» Билялетдинов и Валиуллин – в материале «ТИ-Спорт».

Журналисты узнали о возможности задать наболевшие вопросы Олегу Знарку и Марату Валиуллину буквально за пару часов до мероприятия Фото: ak-bars.ru

Почему «Ак Барс» собрал экстренную открытую тренировку для СМИ

Обычно о подобных мероприятиях пресс-служба клуба сообщает самое позднее накануне их проведения. Сегодня же журналисты узнали о возможности задать наболевшие вопросы Олегу Знарку, руководству клуба в лице Марата Валиуллина и лидерам команды буквально за пару часов до события.

По информации нашего издания, накануне в «Ак Барсе» состоялся большой «совет в Филях», на котором Олега Знарка могли отправить в отставку, но тренер удержался в своем кресле. При этом некоторые СМИ поторопились с инсайдами об увольнении специалиста, создав нездоровую шумиху вокруг «Ак Барса».

И других негативных инфоповодов помимо слабой игры команды в октябре хватало. Здесь и конфликты между хоккеистами, вплоть до создания «лагерей» внутри коллектива, прорыв болельщика в клубный автобус после разгромного поражения в Уфе от «Салавата Юлаева». А также слухи об обменах хоккеистов, среди которых фигурировали Даниил Тарасов, Кирилл Панюков (наша информация) и неназванный игрок обороны.

По информации «ТИ-Спорт», накануне в «Ак Барсе» состоялся совет, на котором Знарка могли отправить в отставку, но тренер удержался в своем кресле Фото: ak-bars.ru

«Неправильно играют»: всю открытую тренировку Валиуллин слушал Билла

Спонтанность открытой тренировки подтвердили некоторые детали. Генменеджер клуба Марат Валиуллин и Зинэтула Билялетдинов в нескольких метрах от журналистов довольно громко обсуждали игру «Ак Барса». Громче и чаще всего проскакивала фраза Билялетдинова «неправильно играют». Это здорово контрастировало с позицией Олега Знарка, что у него все под контролем.

И вообще почти всю тренировку Марат Валиуллин смотрел в компании с Билялетдиновым. Но Знарку не стоит волноваться. По нашей информации, легенда «Ак Барса» не собирается возвращаться к тренерскому ремеслу. Хотя предложения такие поступали еще летом и, как говорится, продолжают поступать.

Но отдадим должное главному тренеру «Ак Барса» – он достойно и спокойно отреагировал на острые вопросы журналиста «ТИ-Спорт».

Олег Знарок: «Я по жизни боец, я не сдамся» Фото: ak-bars.ru

Знарок: «Ночами не сплю, но не извинюсь»

– После поражений ряд игроков говорили, что им стыдно за игру команды, и извинялись перед болельщиками. Вы подобного нам не говорили, не испытываете подобных эмоций?

– Думаете, я спокойно сплю по ночам? Это работа тренера. Конечно, неудобно, что не получается, не очень комфортное сейчас состояние, если мягко говорить. Мы все переживаем, думаем, как и что сделать лучше. Ситуация такая – нужно всем выбираться, если выберемся, будем намного сильнее.

После каждого матча СМИ отправляют в отставку? Я не знаю, потому что не читаю прессу уже давно. Вы же понимаете – когда всё хорошо, про тебя и пишут хорошо. Стараюсь не читать вообще, но предполагаю, что отправляют, и давно уже. Но я по жизни боец, я не сдамся.

– А соцсети тоже не читаете? Не только пресса, но и большинство болельщиков хотят вашей отставки.

– Я понимаю прекрасно, что сейчас говорят. Но не хочу себя загонять еще глубже, поэтому стараюсь сосредоточиться на работе.

– Вы говорили, что Вадим Шипачёв раньше не попадал в ротацию из-за травм, сейчас вроде игроков хватает. Почему сейчас не сажаете в запас?

– Игроков хватает, но в последних играх он выглядел неплохо. В ротации он должен был быть в тот момент, когда мы играли с минским «Динамо».

– Давно не играет Данис Зарипов. С чем это связано?

– У него была травма, пока восстанавливается, набирает форму.

– Есть уверенность, что всё будет хорошо?

– У меня есть уверенность. Лишь бы у вас она тоже была, – сказал нам Знарок.

Скажем честно, что у журналистов «ТИ-Спорт» такой уверенности нет. Да и откуда ей взяться, учитывая последние результаты, а главное, игру команды. Напомним, что казанцы потерпели 9 поражений в десяти последних играх и не выигрывали в основное время аж 12 матчей. К тому же Олег Знарок даже после прямого вопроса так и не нашел в себе силы извиниться перед болельщиками.

«Нефтехимик» выглядит чуть ли не фаворитом «Татарского дерби» Фото: ak-bars.ru

«Нефтехимик» – фаворит «Татарского дерби»

Впереди у команды, казалось бы, не убийственный «Салават Юлаев», «Автомобилист» или «Магнитка», а соседский «Нефтехимик». Но тем больше будет давления и ответственности перед командой, тренером и руководством. Поражение в матче со скромной нижнекамской командой может стать последней каплей, которая перевесит, видимо весомый, кредит доверия от высшего руководства клуба.

Между тем по результатам и игре «Нефтехимик» выглядит чуть ли не фаворитом «Татарского дерби». Команда Олега Леонтьева на ходу и после ужасающей серии из десяти поражений подряд «переворачивает» сезон и догоняет «Ак Барс» в таблице, который рухнул аж на седьмое место на Востоке КХЛ.

Что предпринимает Олег Знарок для подготовки к ответственному матчу? Открытая тренировка показала, что «Ак Барс» переживет очередную массовую перетасовку звеньев. Главной сенсацией, безусловно, стало потеря места в основном составе звездного Александра Радулова. Сегодня он тренировался в одном звене с Данисом Зариповым и Даниилом Тарасовым, которые не играют давно.

По слухам, Радулов ошибочно полагал, что после долгих лет в НХЛ станет непререкаемым авторитетом в любой команде КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радулов ошибся: почему экс-звезду НХЛ зачехлили в запас «Ак Барса»

– Радулов не сыграет?

Скорее всего, так.

– По причине травмы или по решению тренера?

Есть много причин.

Означает ли это, что неприкасаемых в составе теперь нет?

Совершенно правильно.

По слухам, Радулов ошибочно полагал, что после долгих лет в НХЛ станет непререкаемым авторитетом в любой команде КХЛ. Но «Ак Барс» самый титулованный клуб лиги и здесь своя атмосфера и лидеры. По некоторым данным, экс-звезда НХЛ нажил себе много врагов среди своих новых одноклубников. Невероятно, но возможен и обмен хоккеиста.

И это не единственное изменение в составе команды. Сейчас уже тяжело понять, какие звенья «Ак Барса» составляют топ-6, а какие «нижние». В последних играх, например, лучший хоккей в атаке показывала «старая гвардия трудяг Билла», составленная из Артема Лукоянова, Александра Бурмистрова и Михаила Глухова.

Войнов – Евсеев; Кагарлицкий – Шипачев – Воронков Лямкин – Адамчук; Панюков – Сафонов – Галимов Юдин – Токранов; Лукоянов – Бурмистров – Глухов Хафизуллин – Хенкель; Галиев – Семенов – Петров

Марат Валиуллин подтвердил грядущую активность «Ак Барса» на селекционной ниве Фото: ak-bars.ru

Чем займется Марат Валиуллин

Помогут ли кардинальные перестановки в составе Олегу Знарку найти для «Ак Барса» игру и сохранить свою работу? На этот вопрос мы узнаем ответы в воскресенье. Но помимо тренерских усилий есть еще действия менеджмента клуба. Сегодня Марат Валиуллин подтвердил грядущую активность «Ак Барса» на селекционной ниве.

– Работа идет, но рынок сейчас такой, что обменов не так уж много. Есть точечная работа. У нас есть активы, которые мы не хотели бы отдавать просто так. Если будет возможность, то мы совершим обмен, – сказал Валиуллин.

Также генменеджер «Ак Барса» опроверг слухи о возможном переходе в «Ак Барс» Никиты Гусева и отчасти подтвердил информацию о возможном уходе из команды Даниила Тарасова.

– Пока это игрок нашего клуба: он тренируется вне состава. В дальнейшем видно будет. Любой игрок не застрахован ни от чего, – заверил журналистов Валиуллин.