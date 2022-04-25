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Ру Тат
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Экономика
25 апреля 2022  13:08
Александр Хевронин

Недоимка по налогам в Татарстане за I квартал 2022 года выросла на 792 млн рублей

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Недоимка по налоговым платежам в Татарстане за первый квартал 2022 года без учета банкротов и ликвидированных составила 4,5 млрд рублей. Это на 792 млн рублей больше, чем за данный период прошлого года. Об этом сообщил Президенту РТ Рустаму Минниханову министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

«Начиная с текущего года дополнительным условием выделения финансовой помощи муниципалитетам является выполнение обязательств о недопущении роста недоимки по налогам и погашении налоговой задолженности сотрудниками», – напомнил министр.

Гайзатуллин отметил, что в 32 муниципальных образованиях недоимка, за исключением банкротов и ликвидированных, на 886 млн рублей больше, чем регистрировалось в I квартале прошлого года.

#недоимка #налоги #радик гайзатуллин
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