Недоимка по налогам в Татарстане за I квартал 2022 года выросла на 792 млн рублей

Недоимка по налоговым платежам в Татарстане за первый квартал 2022 года без учета банкротов и ликвидированных составила 4,5 млрд рублей. Это на 792 млн рублей больше, чем за данный период прошлого года. Об этом сообщил Президенту РТ Рустаму Минниханову министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

«Начиная с текущего года дополнительным условием выделения финансовой помощи муниципалитетам является выполнение обязательств о недопущении роста недоимки по налогам и погашении налоговой задолженности сотрудниками», – напомнил министр.

Гайзатуллин отметил, что в 32 муниципальных образованиях недоимка, за исключением банкротов и ликвидированных, на 886 млн рублей больше, чем регистрировалось в I квартале прошлого года.