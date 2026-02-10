Недобросовестным должникам все чаще отказывают в банкротстве
За последние два года российская судебная практика по делам о банкротстве физических лиц существенно изменилась. Банки активнее оспаривают списание долгов граждан с высокой закредитованностью, а суды все чаще поддерживают кредиторов, отказывая должникам в освобождении от обязательств, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Татарстана.
«Мы наблюдаем растущее число случаев, когда суды признают поведение должников недобросовестным, особенно если человек набирал кредиты незадолго до банкротства, явно не имея возможности их вернуть», – отметила заведующая сектором взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по вопросам несостоятельности (банкротства) министерства Дарья Бекмансурова.
Основными причинами для отказа в списании долгов становятся:
- Намеренное увеличение кредитной нагрузки перед банкротством;
- Получение займов при очевидной неплатежеспособности;
- Отсутствие реальной цели использования заемных средств;
- Попытки уклонения от уже имеющихся долгов.
Министерство юстиции Татарстана напоминает о необходимости соблюдения законодательства всеми участниками процесса банкротства, подчеркивая актуальность статьи 10 Гражданского кодекса, запрещающей злоупотребление правом.
«Банкротство – это не инструмент для списания необдуманно набранных кредитов, а механизм помощи гражданам, попавшим в действительно сложную жизненную ситуацию», – пояснила Бекмансурова.
Суды могут отказать в банкротстве, если обнаружат:
- Наличие неуказанного имущества для погашения долгов;
- Несоразмерность доходов и кредитных обязательств при оформлении займов;
- Сокрытие информации о доходах или имуществе;
- Сомнительные сделки: продажа имущества по заниженной цене, дарение ценностей родственникам, необоснованные переводы крупных сумм.
Юристы советуют гражданам, рассматривающим возможность банкротства, действовать максимально прозрачно и не предпринимать сомнительных финансовых операций, которые могут быть истолкованы как злоупотребление правом.
Отметим, что сотрудники Минюста РТ проводят еженедельный прием граждан по вопросам банкротства физических лиц. Приемы организовываются каждый четверг с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, 124.