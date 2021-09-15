Недобор зерновых и свеклы: засуха сократила доходы аграриев Татарстана на 43 млрд рублей

Аграрии Татарстана в этом году собрали около 2,4 млн тонн зерна – это почти вдвое ниже, чем традиционный для республики урожай в 5 млн тонн. Какие финансовые потери могут понести агрофирмы, покроет ли их страховка и стоит ли ожидать повышение цен на хлеб и овощи, выяснил ИА «Татар-информ».

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, главная причина снижения урожайности – аномальная жара, которая стояла почти все лето.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Выручка хозяйств может снизиться на 40 млрд рублей

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, главная причина снижения урожайности – аномальная жара, которая стояла почти все лето. В 42 районах из 43 в республике из-за засухи была объявлена чрезвычайна ситуация.

«Завершена уборка зерновых культур, еще предстоит собрать кукурузу на зерно и технические культуры. В целом по республике средняя урожайность зерновых составляет 15,4 ц/га – в два раза ниже прошлогоднего уровня», – рассказали информагентству в Минсельхозпроде РТ.

В этом году предварительный ущерб только по зерновым оценивается более чем в 28 млрд рублей.

В этом году предварительный ущерб только по зерновым оценивается более чем в 28 млрд рублей. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В целом предприятия отрасли в январе-июле 2021 года произвели продукцию на 121 млрд рублей – это на 6% меньше, чем годом ранее в сопоставимых ценах. По итогам года объем производства прогнозируется в размере 225,5 млрд рублей – на 18,3% меньше, чем в 2020 году. Для сравнения: в 2010 году, когда АПК республики также пострадал от засухи, объемы производства в сельском хозяйстве упали почти на 33%.

В целом за счет недобора зерновых, масличных культур и сахарной свеклы доходы производителей продукции растениеводства по итогам 2021 года ожидаются на уровне 93 млрд рублей – это на 43 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

Татарстанцы будут полностью обеспечены картофелем, выращенным в республике

Меньше, чем в прошлом году, прогнозируется урожай сахарной свеклы. В целом по республике планируют собрать около 1 млн тонн сахарной свеклы. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, свекловичная отрасль в текущем году не доберет почти 1,3 млн тонн корней к среднепятилетнему показателю – это существенные финансовые потери.

Средняя урожайность составляет 195 центнеров с гектара. Выход сахара – 16,7% (на 1,9% больше, чем в 2020 году). Предприятия уже произвели свыше 9 тыс. тонн сахарного песка.

Урожай технических культур и овощей планируется меньше на 30%. Всего предполагается собрать почти 1 млн тонн картофеля и 230 тыс. тонн овощей.

Всего предполагается собрать почти 1 млн тонн картофеля и 230 тыс. тонн овощей. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

При этом в министерстве отметили, что в настоящее время на всех полях с картофелем и овощами в Татарстане есть система мелиорации. «По обеспечению населения картофелем проблем не ожидается. Потребность населения в картофеле планируется обеспечить полностью, в овощах – на 65%. По картофелю и овощам ситуация стабильная. Они под орошением. Сложившиеся погодные условия мало повлияли на урожай», – подчеркнули в ведомстве.

Минсельхоз Татарстана просит аграриев застраховать урожай 2022 года

Минимизировать ущерб для отрасли могло бы страхование посевов, однако в этом году озимые и яровые застрахованы лишь на площади 278 тыс. гектаров, или всего 10%. В том числе озимые застрахованы на площади 107,1 тыс. гектаров, а яровые – 171,6 тыс. гектаров. В Минсельхозпроде РТ сообщили, что сейчас аграрии вместе со страховыми компаниями подсчитывают ущерб для получения выплат.

«Пока рано называть цифры, окончательные расчеты будут по итогам официальных статистических отчетов, – заветили в ведомстве. – Ежегодно страхуют свои посевы предприятия холдинга “Красный Восток”, “Агроинвест”. Агрофирма “Чистопольская” тоже работает в этом направлении. К традиционно страхующим предприятиям добавляются все больше фермеров. Призываем к страхованию посеянных озимых культур урожая 2022 года, так как это единственный инструмент защиты своих финансовых рисков в агробизнесе».

Согласно данным Банка России, в Татарстане общая сумма премий за страхование урожая сельскохозяйственных культур с господдержкой, в первом полугодии составила 190,5 млн рублей. Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Для аграриев предусмотрена даже государственная поддержка в части страхования. В частности, 50% страховой премии за предприятие страховщику перечислит бюджет.

Согласно данным Банка России, в Татарстане общая сумма премий за страхование урожая сельскохозяйственных культур с господдержкой, в первом полугодии составила 190,5 млн рублей. Всего было заключено 45 таких договоров.

Страхование выгодно для малых форм хозяйствования – для них предусмотрен повышающий коэффициент по несвязанной поддержке на застрахованные посевные площади.

Новые технологии минимизируют ущерб

В Минсельхозпроде упомянули, что такая же засуха, как в этом году, была в 2010 году. Тогда республика собрала только 661 тыс. тонн зерна. В этом году, при схожих условиях, урожай в 3,5 раза больше, чем в кризисном для отрасли 2010 году. И все это благодаря новым технологиям, которые внедряются в республике.

В министерстве заметили, что в настоящее время немало инновационных решений, которые необходимо использовать в хозяйствах. В ведомстве убеждены, что нужно продолжить внедрение технологии влагонакопления и влагосбережения. Речь идет об осенней глубокой обработке почвы, биологизации земледелия путем накопления органических остатков на поверхности почвы, снижении кратности обработок почвы в весенний период, применяя посевные комплексы, объединяющие до пяти операций за один проход.

В министерстве заметили, что в настоящее время немало инновационных решений, которые необходимо использовать в хозяйствах Фото: © Александр Эшкинин / ИА «Татар-информ»

«Растворные комплексы позволяют снизить пестицидную нагрузку путем повышения эффективности защитных мероприятий, листовые подкормки и жидкие удобрительные составы более эффективно усваиваются растениями и дают высокую отдачу. Полезащитные лесные полосы защищают посевы от суховеев и создают микроклимат каждого поля. Инновационных технологических решений много, и их необходимо более смело внедрять в производство», – подчеркнули в пресс-службе.

Татарстан попросил поддержки у федерального Правительства

С просьбой оказать поддержку АПК в связи с засухой обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов к Правительству РФ. В ходе совещания у вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который курирует Приволжский федеральный округ, Минниханов отметил, что этим летом ряд регионов ПФО, в том числе и Татарстан, серьезно пострадали от засухи.

«Последний раз такая засуха была в 2010 году, в этом – ситуация повторилась. Мы сделали все, чтобы сохранить урожай. Если в засушливом 2010-м удалось собрать лишь 700 тыс. тонн зерна, то в текущем году ожидаем 2,5 млн тонн вместе с кукурузой. Но этого явно недостаточно», – сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что аномальная жара сильно ударила как по крупным, так и по малым хозяйствам. Кроме того, с серьезными трудностями столкнулись личные подворья. В связи с этим он попросил Чернышенко поднять данную тему на правительственном уровне и оказать поддержку регионам, пострадавшим от засухи.

Минниханов подчеркнул, что аномальная жара сильно ударила как по крупным, так и по малым хозяйствам. Фото: tatarstan.ru

В Татарстане аграриев поддержат, в частности, структуры министерства экономики республики. Подведомственный министерству Фонд поддержки предпринимательства РТ разработал льготный микрофинансовый продукт «Засуха».

Микрозаем можно получить на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей на срок от трех до 24 месяцев под 4,5% годовых. Финансирование доступно сельхозпроизводителям из районов, в которых был введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Еще одна структура Минэкономики – Гарантийный фонд Татарстана – запустил льготный продукт «Агрозасуха» для сельхозпроизводителей, понесших убытки из-за аномально жаркого лета в Татарстане. Фонд будет предоставлять поручительство в размере до 70% от суммы займа, или до 10 млн рублей.

«В условиях засухи крайне важно обеспечить продовольственную безопасность республики. Мы как институт поддержки помогаем малому и среднему бизнесу привлечь заемное финансирование. Особенно актуально это для сельхозпроизводителей, так как у данной категории предпринимателей зачастую не хватает собственного залога для покрытия банковских рисков», — заявил директор Гарантийного фонда РТ Рустем Мухамедшин.

Сельские предприниматели также могут получить гарантийную поддержку по льготному продукту «Предпринимательство на селе». Размер поручительства фонда по этой программе составляет до 70%, или до 5 млн рублей.

Аграрии могут обратиться в Единый центр кредитования Гарантийного фонда РТ. Его специалисты бесплатно расскажут о мерах поддержки предпринимателей, помогут выбрать оптимальный кредитный продукт, собрать пакет документов и направить заявку в банки.

Нивелировать рост цен помогут ярмарки

Несмотря на неурожай, в Минсельхозпроде уверены, что существенного повышения цен на хлеб не произойдет.

«Наблюдается тенденция роста стоимости зерна в связи с невысоким урожаем в регионах Приволжского федерального округа. Но данная ситуация была спрогнозирована еще в начале лета, и министерством было рекомендовано в период массовой уборки заключить контракты для обеспечения бесперебойного производства хлеба, в том числе и в других регионах», – пояснили в ведомстве.

Более того, предприятиям на производство хлеба и хлебобулочных изделий выделяются субсидии. Всего в этом году они получили 64,6 млн рублей. Дополнительно из бюджета Татарстана в четвертом квартале 2021 года направят 155 млн рублей на возмещение производителям части затрат, связанным с производством социальных видов хлеба.

Вместе с тем министерство ожидает незначительный рост цен на картофель и овощи. Это связано с увеличением себестоимости продукции, в том числе значительным скачком цен на удобрения.

Нивелировать рост цен позволят субботние сельскохозяйственные ярмарки. Фото: © Александр Эшкинин / ИА «Татар-информ»

«В условиях рыночной экономики цены складываются исходя из конъектуры рынка, учитывая спрос и предложение», – уточнили в ведомстве.

Нивелировать рост цен позволят субботние сельскохозяйственные ярмарки. Они ежегодно организуются министерством для снижения розничных цен на сельхозпродукцию и поддержки татарстанских производителей.

В министерстве заметили, что за счет предоставления бесплатных торговых мест и освобождения производителей от ряда других расходов, на ярмарках удается реализовывать продукты питания по ценам на 10–20% ниже среднерозничных.

«Мы понимаем, что в этом году у аграриев есть определенные проблемы, лето было засушливым. Но овощи и картофель мы завезем в достаточном объеме. Сельхозпредприятия, которые имеют мелиоративные системы, готовы обеспечить эту работу. Во всех наших городах должны быть удобные площадки. Эта работа должна быть организована. Следите за ценами и, самое главное, за качеством продукции», – заявил Рустам Минниханов на еженедельном совещании в правительстве Татарстана.